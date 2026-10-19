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Геополитика правит настроениями
Геополитика правит настроениями - 19.10.2026, ПРАЙМ
Геополитика правит настроениями
На рынке акций инициативу удерживают покупатели. С начала октября индекс Мосбиржи прибавил около 8,5%. Дизельная сделка, послабления США по антироссийским... | 19.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-19T13:30+0300
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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. На рынке акций инициативу удерживают покупатели. С начала октября индекс Мосбиржи прибавил около 8,5%. Дизельная сделка, послабления США по антироссийским санкциям и высокие цены на нефть поддерживают спрос на акции, прежде всего бумаги нефтегазовых тяжеловесов.Президент США Дональд Трамп в выходные подписал указ о заморозке на 60 дней новых антироссийских санкций. Сам закон о санкциях был принят месяц назад, а ключевые положения закона должны были вступить в силу 18 октября. В конце минувшей недели спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва и Вашингтон обсуждают новые совместные проекты, в том числе по дата-центрам.Вместе с тем Евросоюз на этом фоне намерен усилить санкционное давление. В Брюсселе анонсировали 23-й пакет санкций против России, а украинское руководство не демонстрирует желания быстро вернуться за стол переговоров. Атаки на российскую инфраструктуру продолжились. За последнее время пострадали объекты "Яндекса", Сбера, VK, несколько нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, источником нервозности может стать истечение лицензии Минфина США на продажу зарубежных активов "Лукойла".На рынке началась "неделя тишины" перед опорным заседанием Центрального банка. Сюрпризов по ставке не ждем: монетарная пауза в целом уже заложена в ожиданиях. Основной фокус внимания может быть сосредоточен на тоне комментариев и прогнозном взгляде регулятора. В середине недели Росстат опубликует недельный отчет по инфляции, Центробанк сообщит об инфляционных ожиданиях в октябре.Продолжаем следить за финансовыми и операционными отчетами компаний за январь-сентябрь. Финансовые результаты в ближайшее время представят "Северсталь", "ФосАгро", "Полюс", "Диасофт", ТМК, "Самолет". Производственные итоги за 9 месяцев подведут "Европлан", "Русгидро", "Интер РАО", "Селигдар". Акционеры "Акрона" завтра на внеочередном собрании обсудят дивиденды из части нераспределенной прибыли за 2021 год. "Газпром" во вторник проведет заседание совета директоров, в повестке — вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу.На американском рынке продолжается сезон корпоративных отчетностей. На этой неделе ждем результаты Netflix, Exxon Mobil, IBM, Tesla, AT&T и других. В Китае тон настроениям сегодня задал блок статистики по валовому внутреннему продукту, промпроизводству, розничным продажам и безработице — все показатели вышли лучше ожиданий. В конце недели выйдут предварительные индексы менеджеров по закупкам в производстве и секторе услуг еврозоны и США.По нашим оценкам, у индекса Мосбиржи есть потенциал продвижения к круглым 2500 пунктам и выше за счет геополитического фактора. Сдерживать рост может укрепление рубля, которое получает поддержку от высоких цен на нефть, геополитических подвижек и приближения налогового периода.Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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Александр Бахтин
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Александр Бахтин
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
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Александр Бахтин
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Геополитика правит настроениями
Дизельная сделка и высокие цены на нефть подняли индекс Мосбиржи на 8,5% с начала октября
Александр Бахтин
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"