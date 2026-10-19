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Платформенная экономика России: эволюция по новым правилам

Платформенная экономика России: эволюция по новым правилам - 19.10.2026, ПРАЙМ

Платформенная экономика России: эволюция по новым правилам

В Общественной палате Российской Федерации прошли сегодня "нулевые чтения" проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты... | 19.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-19T12:56+0300

2026-10-19T12:56+0300

2026-10-19T12:56+0300

экономика

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МОСКВА, 19 окт - ПРАЙМ. В Общественной палате Российской Федерации прошли сегодня "нулевые чтения" проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части внесении ряда изменений в Федеральный закон от 31 июля 2025 года № 289-ФЗ "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации").Платформенная экономика стала фундаментом создания добавленной стоимости в экономике нашей страны: ценность формируется и доставляется потребителю в едином цифровом пространстве с помощью платформ и экосистем. Дальнейшее развитие ее правовой базы обеспечит устойчивый рост, усиление защиты прав всех участников рынка.Второй пакет регулирования платформенной экономики эффективнее сбалансирует интересы площадок, продавцов, владельцев ПВЗ и покупателей. При этом каждый из участников рынка смотрит на годы вперед и прогнозирует риски, например, рост издержек, изменения в правовом поле, сохраняющаяся проблема непрозрачного ранжирования карточек товаров для широкой целевой аудитории.Крупнейший сегмент цифровой экономики пока не однородный, максимальное внимание сегодня заточено под маркетплейсы. Для других типов платформ (например, агрегаторы услуг, отраслевые высокотехнологические решения для медицины и образования) отдельные нормы могут потребовать дополнительной тонкой настройки. Это касается, например, программно-аппаратного обеспечения, цифровой инфраструктуры, системы кибербезопасности.Важно создавать приоритетные привлекательные условия для микро- и малого бизнеса, особенно в российских регионах. Для маркетплейсов это должно стать особенной приоритетной задачей и в части реализации программ в области корпоративной социальной ответственности и во внешних коммуникациях для участников рынка.Платформенная экономика постепенно осваивает все сферы жизнедеятельности: госсектор, финансы, ритейл и логистику, здравоохранение, образование. При этом бизнес продолжает устойчивое развитие в условиях ограничений (санкции и жесткая денежно-кредитная политика). Мы видим сокращение дистанции между производителем и потребителем, решение проблемы "последней мили" для покупки товара. Дворы жилых кварталов в наших городах и поселках продолжают избавляться от сомнительных алкомаркетов и "забегаловок", уступая места ПВЗ. Это уже дает положительный социальный эффект для комфортной среды проживания граждан.Лидерство в платформенной экономике одновременно усиливает позиции бизнеса в сфере искусственного интеллекта. На сегодняшний день Россия — один из мировых лидеров по уровню развития и проникновения платформ. Это дает ей хорошие шансы преуспеть и в технологической гонке в целом.Платформизация в России развивалась через отдельные успешные сервисы — маркетплейсы, агрегаторы такси, финансовые и государственные приложения. Распространение платформенной модели на целые отрасли смотрится очень перспективной.Не каждая страна может похвастаться уверенно растущими отраслями экономики. В России экономика пережила в 2019–2025 гг. два шока — пандемию и санкции, но выросла за этот период на 12%.В 2026 году наступила инвестиционная пауза, при этом важен уверенный старт нового инвестиционного цикла. Сегодня государству предлагается стать не главным инвестором для нового рывка, а создать условия, при которых деньги в новую экономику захотят вложить бизнес и население, а они сегодня ограничены в финансовых ресурсах. Надежду я возлагаю на платформизацию — она обеспечивает снижение транзакционных издержек и более эффективное использование капитала, особенно частного. В этом смысле, нам предстоит сделать не рывок вперед, а резко подняться, взлететь вверх.Позиции на рынке традиционного ритейла в России, скорее всего, продолжат плавное снижение. Но о нем конечные потребители не переживают: формула ценообразования в рознице по-прежнему остается в очень "серой" зоне, наценка на один и тот же товар сегодня находится в широком диапазоне от 5% до 100% и даже выше.Россия обязана диктовать и развивать свои правила игры в отрасли, превратить сильные внутренние платформы в блестящий и экспортный продукт. Цифровое решение масштабировать проще, чем традиционный бизнес. Успешная частная торговая платформа может вывести за рубеж тысячи российских производителей; финансовые и логистические сервисы — связать новые рынки и развивать их в ЕАЭС и БРИКС.Международное продвижение российской платформенной экономики стратегически важно реализовывать уже сегодня. При этом настроить медиаполе для коммуникаций с пониманием что именно волнует потребителей с акцентом на локальные проблемы не так сложно. Продвигать платформенную экономику за рубежом — значит показывать, как российские цифровые решения закрывают реальные задачи для потребителей в конкретной зарубежной стране. Как упрощается доступ к товарам и услугам, снижаются издержки бизнеса или решаются социальные задачи.Отдельный информационный подход с долей креатива и потребительского цинизма стоит проявить ко всем недружественным странам. Параллельно важно создание международных хабов и партнерств, развитие "мягкой силы" в IT-сообществах различных стран мира.Эффективная внутренняя политика, решение внутриэкономических вопросов – платформа и ресурс для осуществления стратегических внешнеэкономических задач России, обеспечения интересов страны и бизнеса во внешнем периметре.Автор: Андрей Лобода, член РАСО и комиссии по майнингу и технологии блокчейн комитета по финансам и инвестициям ТПП РФ

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Андрей Лобода https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Андрей Лобода https://img.cdn1prime.ru/img/07e8/09/0c/851523923_0:153:853:1006_100x100_80_0_0_46de68d989524fb136b759945a4e3b45.jpg

мнения аналитиков, финансы, россия, еаэс, андрей лобода