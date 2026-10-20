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В ЕАЭС предупредили о последствиях при вступлении Армении в ЕС
В ЕАЭС предупредили о последствиях при вступлении Армении в ЕС - 20.10.2026, ПРАЙМ
В ЕАЭС предупредили о последствиях при вступлении Армении в ЕС
Рынок ЕАЭС будет пополняться продуктами питания, которые не соответствуют требованиям безопасности союза, если Армения начнет реализовывать меры, направленные... | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T16:03+0300
2026-10-20T16:03+0300
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МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рынок ЕАЭС будет пополняться продуктами питания, которые не соответствуют требованиям безопасности союза, если Армения начнет реализовывать меры, направленные на вступление в Европейский союз, оставаясь при этом членом ЕАЭС, говорится в докладе Евразийского межправительственного совета, с которым ознакомилось РИА Новости. Члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе. "Реализация односторонних мер, направленных на вступление в Европейский союз и имплементацию "европейских стандартов" в сфере обязательных требований к продукции, при сохранении членства Республики Армения в ЕАЭС приведет к тому, что на территорию общего рынка ЕАЭС будет организовано поступление продукции, не отвечающей действующим в союзе требованиям к безопасности", - говорится в документе. В докладе уточняется, что после ввоза такая продукция может быть беспрепятственно перепакована в потребительскую упаковку и вывезена в ЕАЭС под видом товара, соответствующего обязательным требованиям союза. Это повлечет необходимость перепроверки государствами-членами ЕАЭС законности поступления таких товаров, а также переподтверждения их соответствия обязательным требованиям ЕАЭС, добавляется там. "Фактически будут нарушены базовые условия единства наднационального регулирования требований к безопасности продукции и эквивалентности систем оценки соответствия, санитарного, ветеринарно-санитарного и карантинного фитосанитарного контроля, служащие основой для свободного обращения товаров на наднациональном рынке", - подчеркивается в документе.
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мировая экономика, белоруссия, казахстан, киргизия, еаэс
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, КИРГИЗИЯ, ЕАЭС
В ЕАЭС предупредили о последствиях при вступлении Армении в ЕС
Внедрение Арменией стандартов ЕС приведет к появлению в ЕАЭС небезопасной еды
МОСКВА, 20 окт - ПРАЙМ. Рынок ЕАЭС будет пополняться продуктами питания, которые не соответствуют требованиям безопасности союза, если Армения начнет реализовывать меры, направленные на вступление в Европейский союз, оставаясь при этом членом ЕАЭС, говорится в докладе Евразийского межправительственного совета, с которым ознакомилось РИА Новости.
Члены Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии представили доклад о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия Договора о Евразийском экономическом союзе.
"Реализация односторонних мер, направленных на вступление в Европейский союз и имплементацию "европейских стандартов" в сфере обязательных требований к продукции, при сохранении членства Республики Армения в ЕАЭС приведет к тому, что на территорию общего рынка ЕАЭС будет организовано поступление продукции, не отвечающей действующим в союзе требованиям к безопасности", - говорится в документе.
В докладе уточняется, что после ввоза такая продукция может быть беспрепятственно перепакована в потребительскую упаковку и вывезена в ЕАЭС под видом товара, соответствующего обязательным требованиям союза.
Это повлечет необходимость перепроверки государствами-членами ЕАЭС законности поступления таких товаров, а также переподтверждения их соответствия обязательным требованиям ЕАЭС, добавляется там.
"Фактически будут нарушены базовые условия единства наднационального регулирования требований к безопасности продукции и эквивалентности систем оценки соответствия, санитарного, ветеринарно-санитарного и карантинного фитосанитарного контроля, служащие основой для свободного обращения товаров на наднациональном рынке", - подчеркивается в документе.