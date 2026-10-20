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Страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти
Страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти - 20.10.2026, ПРАЙМ
Страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти
Страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти и нефтепродуктов, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук. | 20.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-20T13:15+0300
2026-10-20T13:15+0300
2026-10-20T13:15+0300
нефть
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казахстан
алексей оверчук
еаэс
евразийская экономическая комиссия
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ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти и нефтепродуктов, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Что касается единого рынка нефти и нефтепродуктов, то переговоры эти продолжаются", - сообщил Оверчук журналистам, ответив, что Россия заинтересована в том, чтобы все страны ЕАЭС развивались и имели возможность доступа к наиболее выгодным условиям по топливу.
"Топливо является ключевым компонентом себестоимости продукции. Для нас важно, чтобы государства-члены ЕАЭС имели такую возможность. Хотя, конечно же, наиболее выгодные поставки всегда были из России и будут из России", - подчеркнул Оверчук.
В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на топливо до 30 июня 2027 года.
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нефть, россия, армения, белоруссия, казахстан, алексей оверчук, еаэс, евразийская экономическая комиссия
Нефть, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Алексей Оверчук, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия
Страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти
Вице-премьер Оверчук: страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти
ДУШАНБЕ, 20 окт - ПРАЙМ. Страны ЕЭАС продолжают переговоры по созданию единого рынка нефти и нефтепродуктов, сообщил российский вице-премьер Алексей Оверчук.
"Что касается единого рынка нефти и нефтепродуктов, то переговоры эти продолжаются", - сообщил Оверчук журналистам, ответив, что Россия заинтересована в том, чтобы все страны ЕАЭС развивались и имели возможность доступа к наиболее выгодным условиям по топливу.
"Топливо является ключевым компонентом себестоимости продукции. Для нас важно, чтобы государства-члены ЕАЭС имели такую возможность. Хотя, конечно же, наиболее выгодные поставки всегда были из России и будут из России", - подчеркнул Оверчук.
В Евразийский экономический союз сейчас входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на топливо до 30 июня 2027 года.