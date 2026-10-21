https://1prime.ru/20261021/lukoyl-874492355.html
Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла"
Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла" - 21.10.2026, ПРАЙМ
Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла"
Министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла", сообщило ведомство. | 21.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-21T19:59+0300
2026-10-21T19:59+0300
2026-10-21T19:59+0300
нефть
минфин сша
лукойл
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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла", сообщило ведомство. Как сообщил офис по контролю за иностранными активами американского минфина, разрешение на совершение определенных действий, связанных с переговорами и заключением сделки по продаже компании Lukoil International GmbH продлено до 21 ноября.
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нефть, минфин сша, лукойл
Нефть, Минфин США, Лукойл
Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла"
Минфин США продлил до 21 ноября лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла"
ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла", сообщило ведомство.
Как сообщил офис по контролю за иностранными активами американского минфина, разрешение на совершение определенных действий, связанных с переговорами и заключением сделки по продаже компании Lukoil International GmbH продлено до 21 ноября.