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Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла"

Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла" - 21.10.2026, ПРАЙМ

Минфин США продлил лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла"

Министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла", сообщило ведомство. | 21.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-21T19:59+0300

2026-10-21T19:59+0300

2026-10-21T19:59+0300

нефть

минфин сша

лукойл

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ВАШИНГТОН, 21 окт - ПРАЙМ. Министерство финансов США продлило на месяц лицензию на продажу зарубежных активов "Лукойла", сообщило ведомство. Как сообщил офис по контролю за иностранными активами американского минфина, разрешение на совершение определенных действий, связанных с переговорами и заключением сделки по продаже компании Lukoil International GmbH продлено до 21 ноября.

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нефть, минфин сша, лукойл