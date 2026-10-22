https://1prime.ru/20261022/bali-874517886.html

На Бали спокойная обстановка, несмотря на беспорядки в столице Индонезии

На Бали спокойная обстановка, несмотря на беспорядки в столице Индонезии - 22.10.2026, ПРАЙМ

На Бали спокойная обстановка, несмотря на беспорядки в столице Индонезии

Обстановка на Бали спокойная, несмотря на сообщения о беспорядках в столице Индонезии, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). | 22.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-22T14:52+0300

2026-10-22T14:52+0300

2026-10-22T14:52+0300

индонезия

бали

джакарта

прабово субианто

атор

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МОСКВА, 22 окт - ПРАЙМ. Обстановка на Бали спокойная, несмотря на сообщения о беспорядках в столице Индонезии, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее 21 октября СМИ Индонезии сообщили, что студенческие протесты по случаю двухлетия правления президента Индонезии Прабово Субианто прошли во вторник в Джакарте, Макассаре и Джокьякарте, также происходили столкновения с полицией и задержания участников. "Несмотря на сообщения о беспорядках в столице Индонезии, на Бали обстановка спокойная", - цитирует АТОР туроператора Space Travel. В ассоциации добавили, что в аэропорт Денпасара прибывают туристы из разных стран, на самом острове солнечно, температура воздуха достигает плюс 27 градусов, а атмосфера по-прежнему дружелюбная.

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бали

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индонезия, бали, джакарта, прабово субианто, атор