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Эксперт: золото может подешеветь из-за политики ФРС и доллара
Эксперт: золото может подешеветь из-за политики ФРС и доллара - 22.10.2026, ПРАЙМ
Эксперт: золото может подешеветь из-за политики ФРС и доллара
Цена золота на мировом рынке может продолжить снижение из-за высокой доходности американских гособлигаций, укрепления доллара и политики Федеральной резервной... | 22.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-22T08:33+0300
2026-10-22T08:33+0300
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МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цена золота на мировом рынке может продолжить снижение из-за высокой доходности американских гособлигаций, укрепления доллара и политики Федеральной резервной системы США, заявил РИА Новости экс-аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир. В ходе первых азиатских торгов 22 октября спотовая цена золота находилась в районе 4,123 тысячи долларов за тройскую унцию. В центре внимания участников рынка находится уровень 4,1 тысяча долларов, который рассматривается как важная область поддержки. "Сохранение высокой доходности американских гособлигаций и укрепление доллара оказывают давление на котировки золота, а дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от сигналов Федеральной резервной системы США", — отметил эксперт. С другой стороны, по его словам, напряженность на Ближнем Востоке, которая обычно способствует спросу на защитные активы, в текущих условиях может оказывать на золото неоднозначное влияние. Рост нефтяных котировок усиливает опасения по поводу инфляции в США и способен затруднить смягчение монетарной политики. "Участники рынка также ожидают решения ФРС о процентной ставке, которое должно быть принято 27–28 октября. Несмотря на преобладающие ожидания сохранения ставки на прежнем уровне, особое внимание будет уделено заявлениям регулятора и сигналам относительно дальнейшей траектории кредитно-денежной политики",- отметил Дашдемир. Изменение мировых цен на золото отражается и на турецком рынке граммового золота. Однако масштаб этого влияния зависит также от динамики курса доллара к турецкой лире, поэтому снижение международных котировок не всегда приводит к сопоставимому падению внутренних цен, заключил аналитик.
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нефть, сша, турция, ближний восток, центральные банки, центральный банк
Нефть, США, ТУРЦИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, центральные банки, Центральный банк
Эксперт: золото может подешеветь из-за политики ФРС и доллара
Экс-аналитик ЦБ Турции Дашдемир: доходность гособлигаций США и доллар давят на золото
МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цена золота на мировом рынке может продолжить снижение из-за высокой доходности американских гособлигаций, укрепления доллара и политики Федеральной резервной системы США, заявил РИА Новости экс-аналитик Центрального банка Турции Онур Дашдемир.
В ходе первых азиатских торгов 22 октября спотовая цена золота находилась в районе 4,123 тысячи долларов за тройскую унцию. В центре внимания участников рынка находится уровень 4,1 тысяча долларов, который рассматривается как важная область поддержки.
"Сохранение высокой доходности американских гособлигаций и укрепление доллара оказывают давление на котировки золота, а дальнейшая динамика будет зависеть в том числе от сигналов Федеральной резервной системы США", — отметил эксперт.
С другой стороны, по его словам, напряженность на Ближнем Востоке, которая обычно способствует спросу на защитные активы, в текущих условиях может оказывать на золото неоднозначное влияние. Рост нефтяных котировок усиливает опасения по поводу инфляции в США и способен затруднить смягчение монетарной политики.
"Участники рынка также ожидают решения ФРС о процентной ставке, которое должно быть принято 27–28 октября. Несмотря на преобладающие ожидания сохранения ставки на прежнем уровне, особое внимание будет уделено заявлениям регулятора и сигналам относительно дальнейшей траектории кредитно-денежной политики",- отметил Дашдемир.
Изменение мировых цен на золото отражается и на турецком рынке граммового золота. Однако масштаб этого влияния зависит также от динамики курса доллара к турецкой лире, поэтому снижение международных котировок не всегда приводит к сопоставимому падению внутренних цен, заключил аналитик.