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АТОР: турпоток по России за три квартала составил 66,5 миллиона человек

АТОР: турпоток по России за три квартала составил 66,5 миллиона человек - 23.10.2026, ПРАЙМ

АТОР: турпоток по России за три квартала составил 66,5 миллиона человек

Количество туристических поездок по России по итогам первых трех кварталов года составило порядка 66,5 миллиона человек, рассказал РИА Новости вице-президент... | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:31+0300

2026-10-23T11:31+0300

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туризм

бизнес

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приморье

краснодарский край

санкт-петербург

атор

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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Количество туристических поездок по России по итогам первых трех кварталов года составило порядка 66,5 миллиона человек, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "В целом, по нашей оценке, за этот период по стране путешествовали со всеми целями визита порядка 66,5 миллиона человек", - сказал Ромашкин о периоде с января по сентябрь. По его словам, к числу растущих направлений относится ряд регионов Северного Кавказа, а также Приморье. Как пояснили РИА Новости в АТОР, в числе лидеров по количеству поездок на первом месте у туроператоров традиционно остается Краснодарский край, далее следуют Кавминводы, Санкт-Петербург, Москва и Подмосковье.

приморье

краснодарский край

санкт-петербург

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туризм, бизнес, россия, приморье, краснодарский край, санкт-петербург, атор