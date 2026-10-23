https://1prime.ru/20261023/atory-874578996.html
В АТОР прокомментировали разлив нефти рядом с одним из курортов в ОАЭ
В АТОР прокомментировали разлив нефти рядом с одним из курортов в ОАЭ - 23.10.2026, ПРАЙМ
В АТОР прокомментировали разлив нефти рядом с одним из курортов в ОАЭ
Разлив нефти рядом с одним из курортов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не повлиял на спрос российских туристов на отдых в стране, сообщили в Ассоциации... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T20:25+0300
2026-10-23T20:25+0300
2026-10-23T20:35+0300
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Разлив нефти рядом с одним из курортов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не повлиял на спрос российских туристов на отдых в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Ранее в пятнице система мониторинга ОАЭ зафиксировала разлив нефти с танкера, затронувший пляжи в эмирате Умм-эль-Кайвайн. По словам АТОР закрыты пляжи Умм-эль-Кувейна и соседний с ним пляж Аль-Хамрия в Шардже. На Аль-Хамрии отелей нет, а Умм-эль-Кувейн мало популярен у россиян для курортного отдыха. "Это самый небольшой эмират ОАЭ, где туроператоры продают туры всего в шесть–восемь отелей бюджетного и среднего сегмента. На него приходится в среднем 0,3–0,5% от общего объема проданных на осень туров в ОАЭ. По оценке АТОР, разлив нефти не отразился на спросе на туры в страну", - говорится в сообщении. По данным ассоциации, в настоящее время туроператоры – члены АТОР занимаются переселением туристов из отелей Умм-эль-Кувейна в отели соседних эмиратов, где купание возможно: речь идет об очень незначительном количестве клиентов. Отмечается, что ситуация находится под контролем профильных ведомств, которые продолжат информировать туроператоров о ходе работ и сроках открытия пляжей.
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туризм, бизнес, нефть, оаэ, атор
Туризм, Бизнес, Нефть, ОАЭ, АТОР
В АТОР прокомментировали разлив нефти рядом с одним из курортов в ОАЭ
АТОР: разлив нефти рядом с одним из курортов ОАЭ не повлиял на спрос россиян
МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Разлив нефти рядом с одним из курортов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) не повлиял на спрос российских туристов на отдых в стране, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в пятнице система мониторинга ОАЭ зафиксировала разлив нефти с танкера, затронувший пляжи в эмирате Умм-эль-Кайвайн. По словам АТОР закрыты пляжи Умм-эль-Кувейна и соседний с ним пляж Аль-Хамрия в Шардже. На Аль-Хамрии отелей нет, а Умм-эль-Кувейн мало популярен у россиян для курортного отдыха.
"Это самый небольшой эмират ОАЭ, где туроператоры продают туры всего в шесть–восемь отелей бюджетного и среднего сегмента. На него приходится в среднем 0,3–0,5% от общего объема проданных на осень туров в ОАЭ. По оценке АТОР, разлив нефти не отразился на спросе на туры в страну", - говорится в сообщении.
По данным ассоциации, в настоящее время туроператоры – члены АТОР занимаются переселением туристов из отелей Умм-эль-Кувейна в отели соседних эмиратов, где купание возможно: речь идет об очень незначительном количестве клиентов.
Отмечается, что ситуация находится под контролем профильных ведомств, которые продолжат информировать туроператоров о ходе работ и сроках открытия пляжей.