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Механизм допуска профессиональных участников на рынках ЕАЭС готов

Механизм допуска профессиональных участников на рынках ЕАЭС готов - 23.10.2026, ПРАЙМ

Механизм допуска профессиональных участников на рынках ЕАЭС готов

Механизм взаимного допуска профессиональных участников на рынках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находится на финальной стадии готовности, заявил | 23.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-23T11:40+0300

2026-10-23T11:40+0300

2026-10-23T11:40+0300

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СТАМБУЛ, 23 окт - ПРАЙМ. Механизм взаимного допуска профессиональных участников на рынках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) находится на финальной стадии готовности, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме. По его словам, обеспечение взаимного беспрепятственного доступ инвесторов и эмитентов - это очень важный вопрос и первое, что нужно сделать. Это первые необходимые шаги, чтобы капитал мог двигаться, чтобы инвесторы могли участвовать на рынках капитала стран ЕАЭС, уточнил он. "У нас запущен механизм трансграничного допуска ценных бумаг эмитентов стран ЕАЭС на биржи друг друга. И уже на финальной стадии готовности находится механизм допуска профессиональных участников в странах ЕАЭС также на наши рынки", - рассказал он. При этом нужно обращать внимание, что на рынках капитала действует эффект масштаба. "То есть чем глубже рынок, чем он более ликвидный, тем он становится более привлекательным и более эффективным для других участников. Поэтому, конечно, с точки зрения интеграции у нас еще огромный потенциал, у нас много куда нужно двигаться", - сказал он. "Второе, конечно, это синхронизация и интеграция инфраструктуры. Это касается и бирж, и депозитариев, и всего, что с этим связано... Московская биржа во многих наших странах-партнерах тоже в свое время помогала выстраивать эту инфраструктуру, поэтому я думаю, что это все возможно и это нужно продолжать делать", - сказал он. В рамках БРИКС одна из инициатив как раз была, чтобы объединить на основе новых цифровых технологий инфраструктуру рынков капитала, отметил чиновник. Пока еще эта задача не решена, но в том числе с помощью Московской биржи и Национального расчетного депозитария сейчас тестируются связи между рынками капитала заинтересованных странах БРИКС, добавил Чебесков. Главы правительств стран-членов Евразийского экономического союза в Киргизии подписали в августе соглашение о взаимном доступе брокеров и дилеров к биржевым торгам. Соглашение предусматривает взаимное признание национальных лицензий брокеров и дилеров и их доступ к участию в организованных торгах на биржах государств ЕАЭС.

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