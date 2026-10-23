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Танкер с российским дизтопливом вышел из Приморска в Нью-Йорк - 23.10.2026, ПРАЙМ
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Танкер с российским дизтопливом вышел из Приморска в Нью-Йорк
Танкер с российским дизтопливом вышел из Приморска в Нью-Йорк - 23.10.2026, ПРАЙМ
Танкер с российским дизтопливом вышел из Приморска в Нью-Йорк
Танкер с российским дизельным топливом вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк, следует из данных отслеживания судов, с которыми ознакомилось РИА... | 23.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-23T11:18+0300
2026-10-23T11:18+0300
нефть
сша
балтийское море
украина
александр новак
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Танкер с российским дизельным топливом вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк, следует из данных отслеживания судов, с которыми ознакомилось РИА Новости. На борту судна - 326,8 тысячи баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тысяч тонн. Первый танкер с российским дизтопливом в США выйдет из порта в четверг, подписание контракта на завершающей стадии, заявлял в среду журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он также отмечал, что поставки пойдут из морских портов России, которые и раньше занимались экспортом нефтепродуктов, в первую очередь на Балтийском море. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией. Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
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нефть, сша, балтийское море, украина, александр новак, дональд трамп, владимир путин, нпз
Нефть, США, Балтийское море, УКРАИНА, Александр Новак, Дональд Трамп, Владимир Путин, НПЗ
11:18 23.10.2026
 
Танкер с российским дизтопливом вышел из Приморска в Нью-Йорк

Первый танкер с дизтопливом из России вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк

© РИА Новости . Дмитрий КоробейниковТанкер в Каспийском море
Танкер в Каспийском море - ПРАЙМ, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 23 окт - ПРАЙМ. Танкер с российским дизельным топливом вышел из порта Приморск и направляется в Нью-Йорк, следует из данных отслеживания судов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
На борту судна - 326,8 тысячи баррелей нефтепродуктов, водоизмещение танкера составляет 50 тысяч тонн.
Первый танкер с российским дизтопливом в США выйдет из порта в четверг, подписание контракта на завершающей стадии, заявлял в среду журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Он также отмечал, что поставки пойдут из морских портов России, которые и раньше занимались экспортом нефтепродуктов, в первую очередь на Балтийском море.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 9 октября достигли договоренности о поставках российского дизтоплива на мировой рынок. После этого Трамп снова выразил недовольство неготовностью Владимира Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекратить удары по российским НПЗ. Он заявил, что Украине нужен новый лидер, который сможет договориться с Россией.
Как сообщал Новак, киевский режим не демонстрирует движения в сторону энергетического перемирия, атаковал 14 октября нефтеперерабатывающие заводы в Саратовской и Рязанской областях. Зеленский публично возмущался из-за договоренностей России и США по дизтопливу, а позднее и вовсе заявил, что якобы запрещал удары по российским НПЗ, но теперь этого запрета нет.
 
НефтьСШАБалтийское мореУКРАИНААлександр НовакДональд ТрампВладимир ПутинНПЗ
 
 
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