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"Оставили связанным в лесу": айтишник из Иваново лишился 84 млн рублей - 27.10.2026, ПРАЙМ
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"Оставили связанным в лесу": айтишник из Иваново лишился 84 млн рублей
"Оставили связанным в лесу": айтишник из Иваново лишился 84 млн рублей - 27.10.2026, ПРАЙМ
"Оставили связанным в лесу": айтишник из Иваново лишился 84 млн рублей
Пять мужчин обвиняются в похищении мужчины и разбое на 84 млн руб в Ивановской области, фигуранты уголовного дела были задержаны в разных регионах страны,... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T18:42+0300
2026-10-27T18:42+0300
общество
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ивановская область
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санкт-петербург
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БРЯНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Пять мужчин обвиняются в похищении мужчины и разбое на 84 млн руб в Ивановской области, фигуранты уголовного дела были задержаны в разных регионах страны, сообщает Следственный комитет России. "Следственными органами СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти мужчин. Они обвиняются в похищении человека, а также разбое в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс". По версии следствия, 6 сентября обвиняемые напали на 22-летнего мужчину, вывезли его в гараж, где удерживали потерпевшего и угрожали ему, пытаясь получить информацию о его имуществе. "В дальнейшем фигуранты похитили, в том числе по месту его жительства, денежные средства и имущество на общую сумму не менее 84 миллионов рублей. Обвиняемые привезли потерпевшего в лесополосу, где, связав руки, оставили, после чего скрылись", - привели версию событий в СК. Отмечается, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональными подразделениями ФСБ и МВД, а также сотрудниками МВД России. "Фигуранты установлены и задержаны, в том числе на территории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, по местам их жительства проведены обыски", - сообщили в СК. Отмечается, что следственный орган хочет добиться ареста обвиняемых.
ивановская область
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общество , россия, ивановская область, екатеринбург, санкт-петербург, ск рф, мвд, фсб
Общество , РОССИЯ, Ивановская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СК РФ, МВД, ФСБ
18:42 27.10.2026
 
"Оставили связанным в лесу": айтишник из Иваново лишился 84 млн рублей

СК РФ: банда пытала айтишника в гараже ради 84 миллиона рублей и бросила его в лесу

СК РФ
СК РФ
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БРЯНСК, 27 окт – ПРАЙМ. Пять мужчин обвиняются в похищении мужчины и разбое на 84 млн руб в Ивановской области, фигуранты уголовного дела были задержаны в разных регионах страны, сообщает Следственный комитет России.
"Следственными органами СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти мужчин. Они обвиняются в похищении человека, а также разбое в особо крупном размере", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
По версии следствия, 6 сентября обвиняемые напали на 22-летнего мужчину, вывезли его в гараж, где удерживали потерпевшего и угрожали ему, пытаясь получить информацию о его имуществе.
"В дальнейшем фигуранты похитили, в том числе по месту его жительства, денежные средства и имущество на общую сумму не менее 84 миллионов рублей. Обвиняемые привезли потерпевшего в лесополосу, где, связав руки, оставили, после чего скрылись", - привели версию событий в СК.
Отмечается, что оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось региональными подразделениями ФСБ и МВД, а также сотрудниками МВД России.
"Фигуранты установлены и задержаны, в том числе на территории Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Твери, Ярославля, по местам их жительства проведены обыски", - сообщили в СК.
Отмечается, что следственный орган хочет добиться ареста обвиняемых.
 
ОбществоРОССИЯИвановская областьЕКАТЕРИНБУРГСАНКТ-ПЕТЕРБУРГСК РФМВДФСБ
 
 
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