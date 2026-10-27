https://1prime.ru/20261027/smi-874672112.html

СМИ узнали о планах Трампа по смягчению экологических требований

СМИ узнали о планах Трампа по смягчению экологических требований - 27.10.2026, ПРАЙМ

СМИ узнали о планах Трампа по смягчению экологических требований

Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о масштабном смягчении экологических требований, обязывающих нефтегазовые компании ограничивать... | 27.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-27T23:05+0300

2026-10-27T23:05+0300

2026-10-27T23:05+0300

нефть

сша

техас

дональд трамп

джо байден

washington post

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874672112.jpg?1793131557

ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о масштабном смягчении экологических требований, обязывающих нефтегазовые компании ограничивать утечки метана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. "Администрация Трампа намерена во вторник объявить о предложении ослабить нормы, обязывающие нефтегазовые компании ограничивать утечки метана - газа, оказывающего более сильное влияние на изменение климата, чем углекислый газ", - пишет газета. Ожидается, что глава Белого дома лично представит подготовленный агентством по охране окружающей среды (EPA) проект новых правил во вторник в ходе поездки в штат Техас. По данным издания, инициатива направлена на пересмотр стандартов, принятых в 2023 году администрацией президента Джо Байдена. В частности, предложение ведомства предусматривает отмену запрета на регулярное сжигание попутного газа на факелах, что позволит компаниям сжигать излишки вместо их улавливания. Кроме того, планируется ликвидировать программу Super Emitter, требовавшую от операторов немедленно устранять крупные утечки метана, зафиксированные независимыми группами мониторинга. Экологические организации и защитники климата уже выступили с резкой критикой инициативы, предупреждая, что отказ от контроля над выбросами метана, удерживающего тепло в десятки раз эффективнее углекислого газа, нанесет серьезный ущерб климатической стабильности и здоровью населения, отмечает издание.

сша

техас

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша, техас, дональд трамп, джо байден, washington post