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СМИ узнали о планах Трампа по смягчению экологических требований
СМИ узнали о планах Трампа по смягчению экологических требований - 27.10.2026, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах Трампа по смягчению экологических требований
Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о масштабном смягчении экологических требований, обязывающих нефтегазовые компании ограничивать... | 27.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-27T23:05+0300
2026-10-27T23:05+0300
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ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о масштабном смягчении экологических требований, обязывающих нефтегазовые компании ограничивать утечки метана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация Трампа намерена во вторник объявить о предложении ослабить нормы, обязывающие нефтегазовые компании ограничивать утечки метана - газа, оказывающего более сильное влияние на изменение климата, чем углекислый газ", - пишет газета.
Ожидается, что глава Белого дома лично представит подготовленный агентством по охране окружающей среды (EPA) проект новых правил во вторник в ходе поездки в штат Техас.
По данным издания, инициатива направлена на пересмотр стандартов, принятых в 2023 году администрацией президента Джо Байдена. В частности, предложение ведомства предусматривает отмену запрета на регулярное сжигание попутного газа на факелах, что позволит компаниям сжигать излишки вместо их улавливания. Кроме того, планируется ликвидировать программу Super Emitter, требовавшую от операторов немедленно устранять крупные утечки метана, зафиксированные независимыми группами мониторинга.
Экологические организации и защитники климата уже выступили с резкой критикой инициативы, предупреждая, что отказ от контроля над выбросами метана, удерживающего тепло в десятки раз эффективнее углекислого газа, нанесет серьезный ущерб климатической стабильности и здоровью населения, отмечает издание.
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нефть, сша, техас, дональд трамп, джо байден, washington post
Нефть, США, ТЕХАС, Дональд Трамп, Джо Байден, Washington Post
СМИ узнали о планах Трампа по смягчению экологических требований
WP: администрация Трампа намерена смягчить экологические требования
ВАШИНГТОН, 27 окт - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа готовится объявить о масштабном смягчении экологических требований, обязывающих нефтегазовые компании ограничивать утечки метана, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.
"Администрация Трампа намерена во вторник объявить о предложении ослабить нормы, обязывающие нефтегазовые компании ограничивать утечки метана - газа, оказывающего более сильное влияние на изменение климата, чем углекислый газ", - пишет газета.
Ожидается, что глава Белого дома лично представит подготовленный агентством по охране окружающей среды (EPA) проект новых правил во вторник в ходе поездки в штат Техас.
По данным издания, инициатива направлена на пересмотр стандартов, принятых в 2023 году администрацией президента Джо Байдена. В частности, предложение ведомства предусматривает отмену запрета на регулярное сжигание попутного газа на факелах, что позволит компаниям сжигать излишки вместо их улавливания. Кроме того, планируется ликвидировать программу Super Emitter, требовавшую от операторов немедленно устранять крупные утечки метана, зафиксированные независимыми группами мониторинга.
Экологические организации и защитники климата уже выступили с резкой критикой инициативы, предупреждая, что отказ от контроля над выбросами метана, удерживающего тепло в десятки раз эффективнее углекислого газа, нанесет серьезный ущерб климатической стабильности и здоровью населения, отмечает издание.