https://1prime.ru/20261028/manturov-874694245.html
Мантуров рассказал о мерах поддержки по нацпроектам техлидерства
Мантуров рассказал о мерах поддержки по нацпроектам техлидерства - 28.10.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о мерах поддержки по нацпроектам техлидерства
Правительство России адаптирует ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив в рамках реализации нацпроектов технологического лидерства, сообщил... | 28.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-28T12:36+0300
2026-10-28T12:36+0300
2026-10-28T12:41+0300
россия
денис мантуров
совет федерации
фонд развития промышленности
фрп
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МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство России адаптирует ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив в рамках реализации нацпроектов технологического лидерства, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации. "Под задачи нацпроектов мы адаптировали ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив. Одобренные с 2025 года проекты кластерной инвестплатформы и новые СПИКи предусматривают вложения в отрасли порядка 3 триллионов рублей", - сказал он в рамках "Правительственного часа". Кроме того, по линии Фонда развития промышленности менее чем за два года было поддержано свыше 380 проектов. Для сохранения набранного темпа работы в проекте трехлетнего бюджета на докапитализацию ФРП заложено 205 миллиардов рублей, отметил Мантуров. "Также правительство продолжает субсидировать ранее выданные кредиты по промышленной ипотеке. Этот инструмент помог вовлечь в оборот около 5 миллионов квадратных метров индустриальной недвижимости", - добавил первый вице-премьер.
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россия, денис мантуров, совет федерации, фонд развития промышленности, фрп
РОССИЯ, Денис Мантуров, Совет Федерации, Фонд развития промышленности, ФРП
Мантуров рассказал о мерах поддержки по нацпроектам техлидерства
Мантуров: правительство адаптирует ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив
МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. Правительство России адаптирует ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив в рамках реализации нацпроектов технологического лидерства, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в Совете Федерации.
"Под задачи нацпроектов мы адаптировали ключевые инструменты поддержки капиталоемких инициатив. Одобренные с 2025 года проекты кластерной инвестплатформы и новые СПИКи предусматривают вложения в отрасли порядка 3 триллионов рублей", - сказал он в рамках "Правительственного часа".
Кроме того, по линии Фонда развития промышленности менее чем за два года было поддержано свыше 380 проектов. Для сохранения набранного темпа работы в проекте трехлетнего бюджета на докапитализацию ФРП заложено 205 миллиардов рублей, отметил Мантуров.
"Также правительство продолжает субсидировать ранее выданные кредиты по промышленной ипотеке. Этот инструмент помог вовлечь в оборот около 5 миллионов квадратных метров индустриальной недвижимости", - добавил первый вице-премьер.