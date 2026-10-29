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Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13%

Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13% - 29.10.2026, ПРАЙМ

Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13%

Продажи новых легковых автомобилей в столице России по итогам января-сентября выросли на 13% в годовом выражении и составили 124,8 тысячи машин, сообщил... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T09:09+0300

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в столице России по итогам января-сентября выросли на 13% в годовом выражении и составили 124,8 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За девять месяцев текущего года в Москве было зарегистрировано 124,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем январе-сентябре прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале. Аналитик отметил, что предпочтения москвичей в автомобильных брендах кардинально отличаются от общероссийских. Так, лидирует здесь Haval, а Lada, которая долгое время возглавляет общероссийские продажи, располагается лишь на пятом месте. "Если в России на традиционные российские бренды (Lada плюс UAZ) приходится четверть продаж, то в Москве их доля лишь немногим более 5%. Новые российские бренды в столице продаются чуть лучше, чем России: 22,2% против 20,9%", - добавил Целиков. Основное отличие в доле глобальных брендов. Так, если в целом по России на них сейчас приходится 14%, то в Москве их доля почти в два раза больше - 26,2%. При этом помимо Toyota и Mazda в десятку лидеров входят BMW и Mercedes-Benz, продолжил он. Доля истинно китайских марок в Москве также больше, чем в среднем по России - 46,2% и 40% соответственно, добавил руководитель "Автостата". В итоге, по данным аналитического агентства, самые популярные автомобильные марки у москвичей - Haval (10%), Tenet (9,2%), Geely (8,8%), Belgee (5,5%) и Lada (5,2%).

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