Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261029/prodazhi-874737417.html
Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13%
Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13% - 29.10.2026, ПРАЙМ
Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13%
Продажи новых легковых автомобилей в столице России по итогам января-сентября выросли на 13% в годовом выражении и составили 124,8 тысячи машин, сообщил... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T09:09+0300
2026-10-29T09:12+0300
бизнес
россия
москва
toyota
mazda
bmw
lada niva legend
lada x-cross 5
lada iskra
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874737417.jpg?1793254378
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в столице России по итогам января-сентября выросли на 13% в годовом выражении и составили 124,8 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "За девять месяцев текущего года в Москве было зарегистрировано 124,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем январе-сентябре прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале. Аналитик отметил, что предпочтения москвичей в автомобильных брендах кардинально отличаются от общероссийских. Так, лидирует здесь Haval, а Lada, которая долгое время возглавляет общероссийские продажи, располагается лишь на пятом месте. "Если в России на традиционные российские бренды (Lada плюс UAZ) приходится четверть продаж, то в Москве их доля лишь немногим более 5%. Новые российские бренды в столице продаются чуть лучше, чем России: 22,2% против 20,9%", - добавил Целиков. Основное отличие в доле глобальных брендов. Так, если в целом по России на них сейчас приходится 14%, то в Москве их доля почти в два раза больше - 26,2%. При этом помимо Toyota и Mazda в десятку лидеров входят BMW и Mercedes-Benz, продолжил он. Доля истинно китайских марок в Москве также больше, чем в среднем по России - 46,2% и 40% соответственно, добавил руководитель "Автостата". В итоге, по данным аналитического агентства, самые популярные автомобильные марки у москвичей - Haval (10%), Tenet (9,2%), Geely (8,8%), Belgee (5,5%) и Lada (5,2%).
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, toyota, mazda, bmw, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Toyota, Mazda, BMW, Lada Niva Legend, Lada X-Cross 5, Lada Iskra
09:09 29.10.2026 (обновлено: 09:12 29.10.2026)
 
Продажи новых легковушек в Москве за девять месяцев выросли на 13%

"Автостат": продажи новых легковушек в Москве за январь-сентябрь выросли на 13%

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в столице России по итогам января-сентября выросли на 13% в годовом выражении и составили 124,8 тысячи машин, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"За девять месяцев текущего года в Москве было зарегистрировано 124,8 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 13% больше, чем январе-сентябре прошлого года", - написал он в своем Telegram-канале.
Аналитик отметил, что предпочтения москвичей в автомобильных брендах кардинально отличаются от общероссийских. Так, лидирует здесь Haval, а Lada, которая долгое время возглавляет общероссийские продажи, располагается лишь на пятом месте.
"Если в России на традиционные российские бренды (Lada плюс UAZ) приходится четверть продаж, то в Москве их доля лишь немногим более 5%. Новые российские бренды в столице продаются чуть лучше, чем России: 22,2% против 20,9%", - добавил Целиков.
Основное отличие в доле глобальных брендов. Так, если в целом по России на них сейчас приходится 14%, то в Москве их доля почти в два раза больше - 26,2%. При этом помимо Toyota и Mazda в десятку лидеров входят BMW и Mercedes-Benz, продолжил он.
Доля истинно китайских марок в Москве также больше, чем в среднем по России - 46,2% и 40% соответственно, добавил руководитель "Автостата".
В итоге, по данным аналитического агентства, самые популярные автомобильные марки у москвичей - Haval (10%), Tenet (9,2%), Geely (8,8%), Belgee (5,5%) и Lada (5,2%).
 
БизнесРОССИЯМОСКВАToyotaMazdaBMWLada Niva LegendLada X-Cross 5Lada Iskra
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала