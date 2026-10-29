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Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты - 29.10.2026, ПРАЙМ
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Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты
Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты - 29.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:08+0300
2026-10-29T20:08+0300
нефть
газ
южный судан
москва
сергей цивилев
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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, сообщило Минэнерго РФ. Они провели встречу, в которой также приняли участие представители российских и южносуданских компаний. "Стороны обсудили работу на полях саммита Россия-Африка. Авов Чуанг также отметил представительный состав делегации республики. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике", - говорится в сообщении. По итогам встречи была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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нефть, газ, южный судан, москва, сергей цивилев
Нефть, Газ, ЮЖНЫЙ СУДАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
20:08 29.10.2026
 
Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты

Министры энергетики России и Южного Судана обсудили перспективы сотрудничества

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МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, сообщило Минэнерго РФ.
Они провели встречу, в которой также приняли участие представители российских и южносуданских компаний.
"Стороны обсудили работу на полях саммита Россия-Африка. Авов Чуанг также отметил представительный состав делегации республики. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике", - говорится в сообщении.
По итогам встречи была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
НефтьГазЮЖНЫЙ СУДАНМОСКВАСергей Цивилев
 
 
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