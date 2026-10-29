https://1prime.ru/20261029/tsivilev-874780640.html

Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты

Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты - 29.10.2026, ПРАЙМ

Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой... | 29.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-29T20:08+0300

2026-10-29T20:08+0300

2026-10-29T20:08+0300

нефть

газ

южный судан

москва

сергей цивилев

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874780640.jpg?1793293737

МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, сообщило Минэнерго РФ. Они провели встречу, в которой также приняли участие представители российских и южносуданских компаний. "Стороны обсудили работу на полях саммита Россия-Африка. Авов Чуанг также отметил представительный состав делегации республики. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике", - говорится в сообщении. По итогам встречи была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.

южный судан

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, южный судан, москва, сергей цивилев