https://1prime.ru/20261029/tsivilev-874780640.html
Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты
Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты - 29.10.2026, ПРАЙМ
Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой... | 29.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-29T20:08+0300
2026-10-29T20:08+0300
2026-10-29T20:08+0300
нефть
газ
южный судан
москва
сергей цивилев
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874780640.jpg?1793293737
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, сообщило Минэнерго РФ. Они провели встречу, в которой также приняли участие представители российских и южносуданских компаний. "Стороны обсудили работу на полях саммита Россия-Африка. Авов Чуанг также отметил представительный состав делегации республики. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике", - говорится в сообщении. По итогам встречи была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
южный судан
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, южный судан, москва, сергей цивилев
Нефть, Газ, ЮЖНЫЙ СУДАН, МОСКВА, Сергей Цивилев
Цивилев и министр нефти Южного Судана обсудили совместные проекты
Министры энергетики России и Южного Судана обсудили перспективы сотрудничества
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти Южного Судана Авов Даниэль Чуанг рассмотрели перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, сообщило Минэнерго РФ.
Они провели встречу, в которой также приняли участие представители российских и южносуданских компаний.
"Стороны обсудили работу на полях саммита Россия-Африка. Авов Чуанг также отметил представительный состав делегации республики. В ходе переговоров были рассмотрены перспективы реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике", - говорится в сообщении.
По итогам встречи была подтверждена заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в сфере энергетики.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия-Африка проходят в Москве
28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.