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Фондовый рынок в предвкушении новогодних подарков - 30.10.2026, ПРАЙМ
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Фондовый рынок в предвкушении новогодних подарков
Фондовый рынок в предвкушении новогодних подарков - 30.10.2026, ПРАЙМ
Фондовый рынок в предвкушении новогодних подарков
Разговоры о "ралли Деда Мороза" обычно сводятся к последним пяти сессиям декабря и первым дням января. Но для российского рынка такой подход слишком узкий... | 30.10.2026, ПРАЙМ
2026-10-30T06:06+0300
2026-10-30T06:06+0300
мнения аналитиков
рынок
лукойл
циан
ростелеком
дед мороз
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874776334.jpg?1793329564
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Разговоры о "ралли Деда Мороза" обычно сводятся к последним пяти сессиям декабря и первым дням января. Но для российского рынка такой подход слишком узкий. Из-за длинных каникул куда показательнее период с 20 декабря по 10 января — именно он позволяет понять, приходил ли Дед Мороз на биржу и чем одарил инвесторов.Согласно исследованию "ФинУслуги", за последние 15 лет индекс Московской биржи на этом отрезке рос в 14 случаях из 15. Средняя доходность — около 4%. Сильнее всего рынок вырос в сезоне 2020–2021 годов: индекс полной доходности прибавил 8,85%. Единственный минус пришёлся на сезон 2013–2014 годов — снижение на 1,85%.Получается, положительная динамика наблюдалась примерно в 93% рассмотренных сезонов. Цифра выглядит убедительно, но воспринимать её как гарантию роста было бы ошибкой. Сезонность — лишь один из факторов, и в условиях высокой неопределённости переоценивать её не стоит. Скорее это аргумент в пользу того, чтобы не игнорировать новогодний период, чем основание ждать безусловного роста котировок.Один из факторов поддержки в конце года — дивидендная политика компаний. Ожидание выплат привлекает инвесторов к отдельным эмитентам, а полученные средства могут частично возвращаться на рынок, создавая дополнительный спрос на акции. Особенно заметную роль играют крупные компании с высокой капитализацией и существенными выплатами.В декабре 2026 года интерес к дивидендной тематике могут поддержать конкретные корпоративные события. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 535 рублей на обыкновенную акцию по итогам девяти месяцев 2026 года. Датой закрытия реестра предложено установить 9 декабря, а сама выплата приходится как раз на период с 20 декабря по 10 января. "ЦИАН" также заявлял о планах провести ещё одну выплату до конца года. Возможные решения "Мать и дитя" и "Ростелекома" тоже стоит держать в поле зрения, но конкретные суммы и сроки нужно подтверждать по мере появления официальных рекомендаций.Помимо дивидендов, в пользу рынка могут сыграть дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, снижение доходностей инструментов с фиксированной доходностью и улучшение геополитического фона. Мягкая ДКП способна улучшить условия для оценки будущих денежных потоков компаний, хотя фактический эффект будет зависеть от инфляции, динамики прибыли и ожиданий участников рынка.В инвестиционных решениях статистические закономерности полезны прежде всего как дополнительный ориентир. Их необходимо сопоставлять с текущей макроэкономической и геополитической ситуацией. У новогоднего периода есть своя особенность: он связан не только с изменением инвестиционных ожиданий, но и с ощущением обновления.В этом году сочетание дивидендных событий, возможных изменений денежно-кредитной политики и внешних факторов создаёт несколько предпосылок для позитивной динамики. Оправдаются ли эти ожидания, покажут торги.Автор: Валерий Андреев, инвестконсультант "ВТБ Мои Инвестиции"
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Валерий Андреев
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0a/1d/874776081_0:0:907:907_100x100_80_0_0_e3f67600c48219cbab848e6b0a54413e.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, лукойл, циан, ростелеком, дед мороз
Мнения аналитиков, Рынок, Лукойл, ЦИАН, Ростелеком, Дед Мороз
06:06 30.10.2026
 
Фондовый рынок в предвкушении новогодних подарков

Новогодняя сезонность срабатывала в 93% случаев

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Валерий Андреев
Валерий Андреев
Инвестконсультант «ВТБ Мои Инвестиции»
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МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Разговоры о "ралли Деда Мороза" обычно сводятся к последним пяти сессиям декабря и первым дням января. Но для российского рынка такой подход слишком узкий. Из-за длинных каникул куда показательнее период с 20 декабря по 10 января — именно он позволяет понять, приходил ли Дед Мороз на биржу и чем одарил инвесторов.
Согласно исследованию "ФинУслуги", за последние 15 лет индекс Московской биржи на этом отрезке рос в 14 случаях из 15. Средняя доходность — около 4%. Сильнее всего рынок вырос в сезоне 2020–2021 годов: индекс полной доходности прибавил 8,85%. Единственный минус пришёлся на сезон 2013–2014 годов — снижение на 1,85%.
Получается, положительная динамика наблюдалась примерно в 93% рассмотренных сезонов. Цифра выглядит убедительно, но воспринимать её как гарантию роста было бы ошибкой. Сезонность — лишь один из факторов, и в условиях высокой неопределённости переоценивать её не стоит. Скорее это аргумент в пользу того, чтобы не игнорировать новогодний период, чем основание ждать безусловного роста котировок.
Один из факторов поддержки в конце года — дивидендная политика компаний. Ожидание выплат привлекает инвесторов к отдельным эмитентам, а полученные средства могут частично возвращаться на рынок, создавая дополнительный спрос на акции. Особенно заметную роль играют крупные компании с высокой капитализацией и существенными выплатами.
В декабре 2026 года интерес к дивидендной тематике могут поддержать конкретные корпоративные события. Совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 535 рублей на обыкновенную акцию по итогам девяти месяцев 2026 года. Датой закрытия реестра предложено установить 9 декабря, а сама выплата приходится как раз на период с 20 декабря по 10 января. "ЦИАН" также заявлял о планах провести ещё одну выплату до конца года. Возможные решения "Мать и дитя" и "Ростелекома" тоже стоит держать в поле зрения, но конкретные суммы и сроки нужно подтверждать по мере появления официальных рекомендаций.
Помимо дивидендов, в пользу рынка могут сыграть дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики, снижение доходностей инструментов с фиксированной доходностью и улучшение геополитического фона. Мягкая ДКП способна улучшить условия для оценки будущих денежных потоков компаний, хотя фактический эффект будет зависеть от инфляции, динамики прибыли и ожиданий участников рынка.
В инвестиционных решениях статистические закономерности полезны прежде всего как дополнительный ориентир. Их необходимо сопоставлять с текущей макроэкономической и геополитической ситуацией. У новогоднего периода есть своя особенность: он связан не только с изменением инвестиционных ожиданий, но и с ощущением обновления.
В этом году сочетание дивидендных событий, возможных изменений денежно-кредитной политики и внешних факторов создаёт несколько предпосылок для позитивной динамики. Оправдаются ли эти ожидания, покажут торги.
Автор: Валерий Андреев, инвестконсультант "ВТБ Мои Инвестиции"

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