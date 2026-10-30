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АТОР рассказала, что привлекает российских туристов в Африке

АТОР рассказала, что привлекает российских туристов в Африке - 30.10.2026, ПРАЙМ

АТОР рассказала, что привлекает российских туристов в Африке

Африка пользуется все большим спросом у российских туристов, их привлекает в странах континента море, солнце, песок и хороший сервис, рассказала исполнительный... | 30.10.2026, ПРАЙМ

2026-10-30T13:22+0300

2026-10-30T13:22+0300

2026-10-30T13:22+0300

туризм

бизнес

россия

египет

африка

тунис

атор

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МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Африка пользуется все большим спросом у российских туристов, их привлекает в странах континента море, солнце, песок и хороший сервис, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Хотя все африканские страны, посещаемые русскими туристами, показывают совершенно разную динамику, но общее для всех этих стран, что у них у всех спрос растет... Очень важный мотиватор для поездки российских граждан в страны Африки - это море, солнце, песок и хороший сервис", - сказала она в ходе круглого стола по развитию туризма между Россией и странами африканского континента в "Деловой России". Ломидзе добавила, что по оценке АТОР, безусловным лидером по посещениям россиян в текущем году ожидается Египет. "По предварительной оценке, в 2026 году Египет посетит более 1,2 миллиона российских граждан... Для сравнения, Тунис за 8 месяцев - это 50 тысяч российских туристов. Количество же российских туристов, выехавших во все страны, за исключением Египта, в 2026 году составит более 200-250 тысяч поездок", - привела данные она. "И я бы еще сюда добавила наличие отелей, работающих по системе "все включено", - заметила Ломидзе.

египет

африка

тунис

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туризм, бизнес, россия, египет, африка, тунис, атор