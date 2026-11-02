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Посол в Судане оценил запасы нефти на востоке страны - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Посол в Судане оценил запасы нефти на востоке страны
Посол в Судане оценил запасы нефти на востоке страны - 02.11.2026, ПРАЙМ
Посол в Судане оценил запасы нефти на востоке страны
Запасы нефти на востоке Судана, включая красноморский шельф, требуют серьезной доразведки и крупных финансовых вложений, заявил РИА Новости посол России в... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T20:54+0300
2026-11-02T20:54+0300
нефть
газ
судан
москва
южный судан
александр новак
зарубежнефть
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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Запасы нефти на востоке Судана, включая красноморский шельф, требуют серьезной доразведки и крупных финансовых вложений, заявил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол. "Что же касается запасов на безопасном востоке Республики Судан, в том числе на красноморском шельфе, то все они требуют серьезной доразведки и крупных финансовых вложений", - сказал Черновол агентству. По его словам, большая часть суданских нефтяных месторождений была разведана еще в середине XX века, в том числе с участием советских геологов. С тех пор две трети из них оказались в Южном Судане, а оставшиеся истощены. Кроме того, ряд промыслов находятся на неподконтрольных властям территориях. Вице-премьер России Александр Новак 30 октября сообщил, что Москва и Хартум обсуждают проекты по разработке нефтяных месторождений и развитию электроэнергетики. По его словам, компания "Зарубежнефть" уже подписала соответствующий меморандум, и стороны готовы перейти к конкретному обсуждению. Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
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нефть, газ, судан, москва, южный судан, александр новак, зарубежнефть
Нефть, Газ, СУДАН, МОСКВА, ЮЖНЫЙ СУДАН, Александр Новак, Зарубежнефть
20:54 02.11.2026
 
Посол в Судане оценил запасы нефти на востоке страны

Черновол: запасы нефти на востоке Судана требуют серьезной доразведки

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Запасы нефти на востоке Судана, включая красноморский шельф, требуют серьезной доразведки и крупных финансовых вложений, заявил РИА Новости посол России в Судане Андрей Черновол.
"Что же касается запасов на безопасном востоке Республики Судан, в том числе на красноморском шельфе, то все они требуют серьезной доразведки и крупных финансовых вложений", - сказал Черновол агентству.
По его словам, большая часть суданских нефтяных месторождений была разведана еще в середине XX века, в том числе с участием советских геологов. С тех пор две трети из них оказались в Южном Судане, а оставшиеся истощены. Кроме того, ряд промыслов находятся на неподконтрольных властям территориях.
Вице-премьер России Александр Новак 30 октября сообщил, что Москва и Хартум обсуждают проекты по разработке нефтяных месторождений и развитию электроэнергетики. По его словам, компания "Зарубежнефть" уже подписала соответствующий меморандум, и стороны готовы перейти к конкретному обсуждению.
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка прошли в Москве 28-29 октября. РИА Новости – информационный партнер саммита и форума.
 
НефтьГазСУДАНМОСКВАЮЖНЫЙ СУДАНАлександр НовакЗарубежнефть
 
 
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