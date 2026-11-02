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Россия и Киргизия обсудили развитие промышленной кооперации - 02.11.2026, ПРАЙМ
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Россия и Киргизия обсудили развитие промышленной кооперации
Россия и Киргизия обсудили развитие промышленной кооперации - 02.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Киргизия обсудили развитие промышленной кооперации
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и первый заместитель председателя кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев обсудили развитие промышленной... | 02.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-02T22:22+0300
2026-11-02T22:22+0300
россия
мировая экономика
киргизия
алексей оверчук
еаэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874879405.jpg?1793647349
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и первый заместитель председателя кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев обсудили развитие промышленной кооперации, совместных проектов и таможенного взаимодействия, сообщило правительство РФ. "Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, в том числе развитие промышленной кооперации и таможенного сотрудничества", - говорится в сообщении. Особое внимание участники встречи уделили расширению производственных связей между предприятиями двух стран и созданию устойчивых трансграничных производственных цепочек с участием государств-членов ЕАЭС. Стороны также обсудили совершенствование таможенного администрирования, развитие информационного взаимодействия и повышение эффективности работы таможенных служб для содействия росту взаимной торговли. Участники подтвердили готовность укреплять российско-киргизское экономическое сотрудничество и координацию в рамках ЕАЭС.
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россия, мировая экономика, киргизия, алексей оверчук, еаэс
РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, Алексей Оверчук, ЕАЭС
22:22 02.11.2026
 
Россия и Киргизия обсудили развитие промышленной кооперации

Россия и Киргизия обсудили развитие промышленной кооперации и таможенного сотрудничества

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МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и первый заместитель председателя кабмина Киргизии Данияр Амангельдиев обсудили развитие промышленной кооперации, совместных проектов и таможенного взаимодействия, сообщило правительство РФ.
"Стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического взаимодействия, в том числе развитие промышленной кооперации и таможенного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Особое внимание участники встречи уделили расширению производственных связей между предприятиями двух стран и созданию устойчивых трансграничных производственных цепочек с участием государств-членов ЕАЭС.
Стороны также обсудили совершенствование таможенного администрирования, развитие информационного взаимодействия и повышение эффективности работы таможенных служб для содействия росту взаимной торговли.
Участники подтвердили готовность укреплять российско-киргизское экономическое сотрудничество и координацию в рамках ЕАЭС.
 
РОССИЯМировая экономикаКИРГИЗИЯАлексей ОверчукЕАЭС
 
 
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