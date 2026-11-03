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Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7%
Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7% - 03.11.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7%
Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась за январь-сентябрь на 12,7% в годовом выражении - до 212,3 миллиона баррелей, сообщили РИА... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T13:06+0300
2026-11-03T13:06+0300
2026-11-03T13:06+0300
нефть
казахстан
chevron
казмунайгаз
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АСТАНА, 3 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась за январь-сентябрь на 12,7% в годовом выражении - до 212,3 миллиона баррелей, сообщили РИА Новости в компании "Тенгизшевройл" (ТШО).
В январе и в марте ТШО приостанавливала добычу нефти на месторождении из-за пожаров на производственных объектах.
"Компания "Тенгизшевройл" подвела итоги деятельности за первые девять месяцев 2026 года. Объем добычи сырой нефти составил 26,6 миллиона метрических тонн, или около 212,3 миллиона баррелей", - говорится в сообщении.
За тот же период годом ранее было добыто 243,2 миллиона баррелей.
В ТШО добавили, что прямые выплаты Республике Казахстан составили около 10,2 миллиарда долларов, а затраты на местные товары и услуги составили около 1,3 миллиарда долларов.
Тенгизское месторождение относится к категории супергигантских и считается одним из самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Верхний нефтеносный коллектор залегает на глубине около 4 тысяч метров, его длина - 21 километр, ширина - 20 километров, высота нефтеносного пласта - 1,6 километра.
"Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".
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нефть, казахстан, chevron, казмунайгаз, лукойл
Нефть, КАЗАХСТАН, Chevron, Казмунайгаз, Лукойл
Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7%
ТШО: добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7%
АСТАНА, 3 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась за январь-сентябрь на 12,7% в годовом выражении - до 212,3 миллиона баррелей, сообщили РИА Новости в компании "Тенгизшевройл" (ТШО).
В январе и в марте ТШО приостанавливала добычу нефти на месторождении из-за пожаров на производственных объектах.
"Компания "Тенгизшевройл" подвела итоги деятельности за первые девять месяцев 2026 года. Объем добычи сырой нефти составил 26,6 миллиона метрических тонн, или около 212,3 миллиона баррелей", - говорится в сообщении.
За тот же период годом ранее было добыто 243,2 миллиона баррелей.
В ТШО добавили, что прямые выплаты Республике Казахстан составили около 10,2 миллиарда долларов, а затраты на местные товары и услуги составили около 1,3 миллиарда долларов.
Тенгизское месторождение относится к категории супергигантских и считается одним из самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Верхний нефтеносный коллектор залегает на глубине около 4 тысяч метров, его длина - 21 километр, ширина - 20 километров, высота нефтеносного пласта - 1,6 километра.
"Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".