https://1prime.ru/20261103/dobycha-874892613.html

Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7%

Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7% - 03.11.2026, ПРАЙМ

Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась на 12,7%

Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась за январь-сентябрь на 12,7% в годовом выражении - до 212,3 миллиона баррелей, сообщили РИА... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T13:06+0300

2026-11-03T13:06+0300

2026-11-03T13:06+0300

нефть

казахстан

chevron

казмунайгаз

лукойл

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874892613.jpg?1793700360

АСТАНА, 3 ноя - ПРАЙМ. Добыча нефти на Тенгизском месторождении в Казахстане снизилась за январь-сентябрь на 12,7% в годовом выражении - до 212,3 миллиона баррелей, сообщили РИА Новости в компании "Тенгизшевройл" (ТШО). В январе и в марте ТШО приостанавливала добычу нефти на месторождении из-за пожаров на производственных объектах. "Компания "Тенгизшевройл" подвела итоги деятельности за первые девять месяцев 2026 года. Объем добычи сырой нефти составил 26,6 миллиона метрических тонн, или около 212,3 миллиона баррелей", - говорится в сообщении. За тот же период годом ранее было добыто 243,2 миллиона баррелей. В ТШО добавили, что прямые выплаты Республике Казахстан составили около 10,2 миллиарда долларов, а затраты на местные товары и услуги составили около 1,3 миллиарда долларов. Тенгизское месторождение относится к категории супергигантских и считается одним из самых глубоких нефтяных месторождений в мире. Верхний нефтеносный коллектор залегает на глубине около 4 тысяч метров, его длина - 21 километр, ширина - 20 километров, высота нефтеносного пласта - 1,6 километра. "Тенгизшевройл" создан в 1993 году властями Казахстана и американской нефтяной корпорацией Chevron. Сейчас Chevron принадлежит 50% компании, 20% - "Казмунайгазу", 25% - ExxonMobil и 5% - "Лукойлу".

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, казахстан, chevron, казмунайгаз, лукойл