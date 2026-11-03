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В Перми открыли механообрабатывающий комплекс
В Перми открыли механообрабатывающий комплекс - 03.11.2026, ПРАЙМ
В Перми открыли механообрабатывающий комплекс
Механообрабатывающий комплекс открыли в Перми, таким образом налажен полный цикл производства роботов и промышленных 3D-принтеров, сообщили РИА Новости в Фонде... | 03.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-03T10:15+0300
2026-11-03T10:15+0300
2026-11-03T10:15+0300
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МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Механообрабатывающий комплекс открыли в Перми, таким образом налажен полный цикл производства роботов и промышленных 3D-принтеров, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Компания "Роботех" открыла в Перми механообрабатывающий комплекс, наладив полный цикл производства роботизированных ячеек и 3D-принтеров. Такое оборудование предназначено для автоматизации и цифровизации производственных процессов – от обработки деталей до сборки и транспортировки" - говорится в сообщении.
Общие инвестиции в создание комплекса составили около 60 миллионов рублей, из них 41,6 миллиона рублей предоставил федеральный ФРП.
На заемные средства предприятие купило токарные и фрезерные станки с ЧПУ, лазерный и ленточнопильный станки, гибочное и электроэрозионное оборудование. Это позволило увеличить производственные мощности на 30%. Компания выпускает промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью до 500 кг, робототехнические комплексы на их основе и 3D-принтеры для печати литейных форм.
Основными заказчиками являются "Урал", "Ижнефтепласт", "Завод автокомпонентов", "Каменск-Уральский литейный завод" и "Новомет-Пермь".
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бизнес, промышленность, россия, пермь, фрп
Бизнес, Промышленность, РОССИЯ, ПЕРМЬ, ФРП
В Перми открыли механообрабатывающий комплекс
ФРП: в Перми открыли механообрабатывающий комплекс
МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Механообрабатывающий комплекс открыли в Перми, таким образом налажен полный цикл производства роботов и промышленных 3D-принтеров, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП).
"Компания "Роботех" открыла в Перми механообрабатывающий комплекс, наладив полный цикл производства роботизированных ячеек и 3D-принтеров. Такое оборудование предназначено для автоматизации и цифровизации производственных процессов – от обработки деталей до сборки и транспортировки" - говорится в сообщении.
Общие инвестиции в создание комплекса составили около 60 миллионов рублей, из них 41,6 миллиона рублей предоставил федеральный ФРП.
На заемные средства предприятие купило токарные и фрезерные станки с ЧПУ, лазерный и ленточнопильный станки, гибочное и электроэрозионное оборудование. Это позволило увеличить производственные мощности на 30%. Компания выпускает промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью до 500 кг, робототехнические комплексы на их основе и 3D-принтеры для печати литейных форм.
Основными заказчиками являются "Урал", "Ижнефтепласт", "Завод автокомпонентов", "Каменск-Уральский литейный завод" и "Новомет-Пермь".