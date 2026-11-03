https://1prime.ru/20261103/perm-874886148.html

В Перми открыли механообрабатывающий комплекс

В Перми открыли механообрабатывающий комплекс - 03.11.2026, ПРАЙМ

В Перми открыли механообрабатывающий комплекс

Механообрабатывающий комплекс открыли в Перми, таким образом налажен полный цикл производства роботов и промышленных 3D-принтеров, сообщили РИА Новости в Фонде... | 03.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-03T10:15+0300

2026-11-03T10:15+0300

2026-11-03T10:15+0300

бизнес

промышленность

россия

пермь

фрп

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874886148.jpg?1793690128

МОСКВА, 3 ноя - ПРАЙМ. Механообрабатывающий комплекс открыли в Перми, таким образом налажен полный цикл производства роботов и промышленных 3D-принтеров, сообщили РИА Новости в Фонде развития промышленности (ФРП). "Компания "Роботех" открыла в Перми механообрабатывающий комплекс, наладив полный цикл производства роботизированных ячеек и 3D-принтеров. Такое оборудование предназначено для автоматизации и цифровизации производственных процессов – от обработки деталей до сборки и транспортировки" - говорится в сообщении. Общие инвестиции в создание комплекса составили около 60 миллионов рублей, из них 41,6 миллиона рублей предоставил федеральный ФРП. На заемные средства предприятие купило токарные и фрезерные станки с ЧПУ, лазерный и ленточнопильный станки, гибочное и электроэрозионное оборудование. Это позволило увеличить производственные мощности на 30%. Компания выпускает промышленных роботов-манипуляторов грузоподъемностью до 500 кг, робототехнические комплексы на их основе и 3D-принтеры для печати литейных форм. Основными заказчиками являются "Урал", "Ижнефтепласт", "Завод автокомпонентов", "Каменск-Уральский литейный завод" и "Новомет-Пермь".

пермь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, россия, пермь, фрп