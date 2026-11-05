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Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ
Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ
Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, новую должность он будет совмещать с... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:36+0300
2026-11-05T10:36+0300
2026-11-05T10:36+0300
игорь шувалов
вэб
фрп
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, новую должность он будет совмещать с руководством ФРП, сообщили в госкорпорации.
"Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ. Новую должность он будет совмещать с руководством ФРП", - говорится в релизе.
Там сообщается, что в зоне ответственности Петруцы будет развитие технологической повестки группы ВЭБ.РФ: достижение технологического суверенитета и лидерства через реализацию проектов в сфере промышленности, а также финансирование организации новых производств, направленных на создание и масштабирование критически важных технологий, развитие производственных цепочек и выпуск конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции.
"Отдельное направление работы – участие группы в национальных проектах технологического лидерства", - уточняется там.
Под руководством Петруцы ФРП профинансировал более 2,2 тысячи проектов на сумму льготных займов около 760 миллиардов рублей. Клиентами фонда стали свыше 1,6 тысячи предприятий: от малых технологических компаний до крупных промышленных холдингов.
"С учетом софинансирования со стороны компаний общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности составил 1,3 триллиона рублей. Более 1,2 тысячи проектов уже вышли на серийный выпуск продукции", - говорится в материалах.
Кроме того, ФРП выступает оператором кластерной инвестиционной платформы, в рамках которой финансируются масштабные проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. По механизму одобрено около 70 проектов с общим бюджетом инвестиций порядка 2 триллионов рублей, уточняется там.
"Под руководством Романа Петруцы Фонд развития промышленности зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента поддержки промышленных проектов в регионах России. В новом стратегическом цикле группа ВЭБ.РФ выстраивает еще более тесное взаимодействие в периметре координации институтов развития", - прокомментировал назначение председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба.
Также Шувалов выразил уверенность в том, что это откроет предпринимателям новые возможности для реализации инициатив в рамках приоритетов государственной промышленной и технологической политики.
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игорь шувалов, вэб, фрп, фонд развития промышленности
Игорь Шувалов, ВЭБ, ФРП, Фонд развития промышленности
Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ
Директор Фонда развития промышленности Петруца стал заместителем председателя ВЭБ.РФ
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, новую должность он будет совмещать с руководством ФРП, сообщили в госкорпорации.
"Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ. Новую должность он будет совмещать с руководством ФРП", - говорится в релизе.
Там сообщается, что в зоне ответственности Петруцы будет развитие технологической повестки группы ВЭБ.РФ: достижение технологического суверенитета и лидерства через реализацию проектов в сфере промышленности, а также финансирование организации новых производств, направленных на создание и масштабирование критически важных технологий, развитие производственных цепочек и выпуск конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции.
"Отдельное направление работы – участие группы в национальных проектах технологического лидерства", - уточняется там.
Под руководством Петруцы ФРП профинансировал более 2,2 тысячи проектов на сумму льготных займов около 760 миллиардов рублей. Клиентами фонда стали свыше 1,6 тысячи предприятий: от малых технологических компаний до крупных промышленных холдингов.
"С учетом софинансирования со стороны компаний общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности составил 1,3 триллиона рублей. Более 1,2 тысячи проектов уже вышли на серийный выпуск продукции", - говорится в материалах.
Кроме того, ФРП выступает оператором кластерной инвестиционной платформы, в рамках которой финансируются масштабные проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. По механизму одобрено около 70 проектов с общим бюджетом инвестиций порядка 2 триллионов рублей, уточняется там.
"Под руководством Романа Петруцы Фонд развития промышленности зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента поддержки промышленных проектов в регионах России. В новом стратегическом цикле группа ВЭБ.РФ выстраивает еще более тесное взаимодействие в периметре координации институтов развития", - прокомментировал назначение председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба.
Также Шувалов выразил уверенность в том, что это откроет предпринимателям новые возможности для реализации инициатив в рамках приоритетов государственной промышленной и технологической политики.