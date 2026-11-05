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Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ - 05.11.2026, ПРАЙМ
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Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ
Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ - 05.11.2026, ПРАЙМ
Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ
Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, новую должность он будет совмещать с... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:36+0300
2026-11-05T10:36+0300
игорь шувалов
вэб
фрп
фонд развития промышленности
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874935740.jpg?1793864208
МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, новую должность он будет совмещать с руководством ФРП, сообщили в госкорпорации. "Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ. Новую должность он будет совмещать с руководством ФРП", - говорится в релизе. Там сообщается, что в зоне ответственности Петруцы будет развитие технологической повестки группы ВЭБ.РФ: достижение технологического суверенитета и лидерства через реализацию проектов в сфере промышленности, а также финансирование организации новых производств, направленных на создание и масштабирование критически важных технологий, развитие производственных цепочек и выпуск конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции. "Отдельное направление работы – участие группы в национальных проектах технологического лидерства", - уточняется там. Под руководством Петруцы ФРП профинансировал более 2,2 тысячи проектов на сумму льготных займов около 760 миллиардов рублей. Клиентами фонда стали свыше 1,6 тысячи предприятий: от малых технологических компаний до крупных промышленных холдингов. "С учетом софинансирования со стороны компаний общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности составил 1,3 триллиона рублей. Более 1,2 тысячи проектов уже вышли на серийный выпуск продукции", - говорится в материалах. Кроме того, ФРП выступает оператором кластерной инвестиционной платформы, в рамках которой финансируются масштабные проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. По механизму одобрено около 70 проектов с общим бюджетом инвестиций порядка 2 триллионов рублей, уточняется там. "Под руководством Романа Петруцы Фонд развития промышленности зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента поддержки промышленных проектов в регионах России. В новом стратегическом цикле группа ВЭБ.РФ выстраивает еще более тесное взаимодействие в периметре координации институтов развития", - прокомментировал назначение председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба. Также Шувалов выразил уверенность в том, что это откроет предпринимателям новые возможности для реализации инициатив в рамках приоритетов государственной промышленной и технологической политики.
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игорь шувалов, вэб, фрп, фонд развития промышленности
Игорь Шувалов, ВЭБ, ФРП, Фонд развития промышленности
10:36 05.11.2026
 
Директор Фонда развития промышленности стал зампредом ВЭБ.РФ

Директор Фонда развития промышленности Петруца стал заместителем председателя ВЭБ.РФ

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Директор Фонда развития промышленности (ФРП) Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ, новую должность он будет совмещать с руководством ФРП, сообщили в госкорпорации.
"Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца назначен заместителем председателя госкорпорации ВЭБ.РФ. Новую должность он будет совмещать с руководством ФРП", - говорится в релизе.
Там сообщается, что в зоне ответственности Петруцы будет развитие технологической повестки группы ВЭБ.РФ: достижение технологического суверенитета и лидерства через реализацию проектов в сфере промышленности, а также финансирование организации новых производств, направленных на создание и масштабирование критически важных технологий, развитие производственных цепочек и выпуск конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции.
"Отдельное направление работы – участие группы в национальных проектах технологического лидерства", - уточняется там.
Под руководством Петруцы ФРП профинансировал более 2,2 тысячи проектов на сумму льготных займов около 760 миллиардов рублей. Клиентами фонда стали свыше 1,6 тысячи предприятий: от малых технологических компаний до крупных промышленных холдингов.
"С учетом софинансирования со стороны компаний общий бюджет проектов в обрабатывающей промышленности составил 1,3 триллиона рублей. Более 1,2 тысячи проектов уже вышли на серийный выпуск продукции", - говорится в материалах.
Кроме того, ФРП выступает оператором кластерной инвестиционной платформы, в рамках которой финансируются масштабные проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции. По механизму одобрено около 70 проектов с общим бюджетом инвестиций порядка 2 триллионов рублей, уточняется там.
"Под руководством Романа Петруцы Фонд развития промышленности зарекомендовал себя в качестве эффективного инструмента поддержки промышленных проектов в регионах России. В новом стратегическом цикле группа ВЭБ.РФ выстраивает еще более тесное взаимодействие в периметре координации институтов развития", - прокомментировал назначение председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба.
Также Шувалов выразил уверенность в том, что это откроет предпринимателям новые возможности для реализации инициатив в рамках приоритетов государственной промышленной и технологической политики.
 
Игорь ШуваловВЭБФРПФонд развития промышленности
 
 
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