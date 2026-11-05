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ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов" - 05.11.2026, ПРАЙМ
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ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов"
ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов" - 05.11.2026, ПРАЙМ
ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов"
Фонд развития промышленности (ФРП) смягчил параметры программы "Лизинг судов", так, ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, а обязательный уровень... | 05.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-05T10:33+0300
2026-11-05T10:41+0300
финансы
россия
фрп
фонд развития промышленности
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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) смягчил параметры программы "Лизинг судов", так, ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, а обязательный уровень софинансирования – с 10% до 3%, рассказали РИА Новости в фонде. "Фонд развития промышленности улучшил параметры программы "Лизинг судов", сделав финансирование строительства грузовых судов более доступным. Ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, обязательный уровень софинансирования – с 10% до 3%, а максимальный срок увеличен с 15 до 25 лет", - рассказали в ФРП. В фонде добавили, что новые условия программы позволили сократить средневзвешенную стоимость лизинга грузовых судов почти вдвое - с 8% до 4,5% годовых. В ФРП напомнили, что программа стартовала в августе 2026 года, в настоящее время поступившие по ней заявки проходят экспертизу. До конца 2026 года фонд планирует одобрить проекты по этой программе на 8 миллиардов рублей.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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40
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финансы, россия, фрп, фонд развития промышленности
Финансы, РОССИЯ, ФРП, Фонд развития промышленности
10:33 05.11.2026 (обновлено: 10:41 05.11.2026)
 
ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов"

ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов", ставка займа снижена с 3% до 1% годовых

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МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) смягчил параметры программы "Лизинг судов", так, ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, а обязательный уровень софинансирования – с 10% до 3%, рассказали РИА Новости в фонде.
"Фонд развития промышленности улучшил параметры программы "Лизинг судов", сделав финансирование строительства грузовых судов более доступным. Ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, обязательный уровень софинансирования – с 10% до 3%, а максимальный срок увеличен с 15 до 25 лет", - рассказали в ФРП.
В фонде добавили, что новые условия программы позволили сократить средневзвешенную стоимость лизинга грузовых судов почти вдвое - с 8% до 4,5% годовых.
В ФРП напомнили, что программа стартовала в августе 2026 года, в настоящее время поступившие по ней заявки проходят экспертизу. До конца 2026 года фонд планирует одобрить проекты по этой программе на 8 миллиардов рублей.
 
ФинансыРОССИЯФРПФонд развития промышленности
 
 
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