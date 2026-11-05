https://1prime.ru/20261105/frp-874935539.html

ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов"

ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов" - 05.11.2026, ПРАЙМ

ФРП смягчил условия программы "Лизинг судов"

Фонд развития промышленности (ФРП) смягчил параметры программы "Лизинг судов", так, ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, а обязательный уровень... | 05.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-05T10:33+0300

2026-11-05T10:33+0300

2026-11-05T10:41+0300

финансы

россия

фрп

фонд развития промышленности

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874935539.jpg?1793864479

МОСКВА, 5 ноя - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) смягчил параметры программы "Лизинг судов", так, ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, а обязательный уровень софинансирования – с 10% до 3%, рассказали РИА Новости в фонде. "Фонд развития промышленности улучшил параметры программы "Лизинг судов", сделав финансирование строительства грузовых судов более доступным. Ставка займа снижена с 3% до 1% годовых, обязательный уровень софинансирования – с 10% до 3%, а максимальный срок увеличен с 15 до 25 лет", - рассказали в ФРП. В фонде добавили, что новые условия программы позволили сократить средневзвешенную стоимость лизинга грузовых судов почти вдвое - с 8% до 4,5% годовых. В ФРП напомнили, что программа стартовала в августе 2026 года, в настоящее время поступившие по ней заявки проходят экспертизу. До конца 2026 года фонд планирует одобрить проекты по этой программе на 8 миллиардов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, фрп, фонд развития промышленности