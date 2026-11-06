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"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК
Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по ключевым экспортным маршрутам,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:58+0300
2026-11-06T13:58+0300
2026-11-06T13:58+0300
нефть
россия
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москва
самара
николай токарев
транснефть
казмунайгаз
ктк
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АЛМА-АТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по ключевым экспортным маршрутам, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает пресс-служба КМГ.
Встреча председателя правления КМГ Асхата Хасенова и главы "Транснефти" Николая Токарева состоялась в Москве. Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти.
"Глава КМГ отметил стратегическую значимость маршрутов Каспийского трубопроводного консорциума, Атырау - Самара и Махачкала - Новороссийск, которые играют важную роль в экспорте казахстанских углеводородов. За многолетний период эксплуатации эти направления доказали свою надежность, эффективность и экономическую целесообразность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам встречи участники подтвердили намерение продолжить совместную работу по развитию нефтетранспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала Казахстана и России.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
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нефть, россия, казахстан, москва, самара, николай токарев, транснефть, казмунайгаз, ктк
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, САМАРА, Николай Токарев, Транснефть, Казмунайгаз, КТК
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по КТК
АЛМА-АТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по ключевым экспортным маршрутам, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает пресс-служба КМГ.
Встреча председателя правления КМГ Асхата Хасенова и главы "Транснефти" Николая Токарева состоялась в Москве. Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти.
"Глава КМГ отметил стратегическую значимость маршрутов Каспийского трубопроводного консорциума, Атырау - Самара и Махачкала - Новороссийск, которые играют важную роль в экспорте казахстанских углеводородов. За многолетний период эксплуатации эти направления доказали свою надежность, эффективность и экономическую целесообразность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам встречи участники подтвердили намерение продолжить совместную работу по развитию нефтетранспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала Казахстана и России.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.