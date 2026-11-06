Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК - 06.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261106/kazmunajgaz-874987121.html
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК - 06.11.2026, ПРАЙМ
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК
Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по ключевым экспортным маршрутам,... | 06.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-06T13:58+0300
2026-11-06T13:58+0300
нефть
россия
казахстан
москва
самара
николай токарев
транснефть
казмунайгаз
ктк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/874987121.jpg?1793962680
АЛМА-АТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по ключевым экспортным маршрутам, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает пресс-служба КМГ. Встреча председателя правления КМГ Асхата Хасенова и главы "Транснефти" Николая Токарева состоялась в Москве. Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти. "Глава КМГ отметил стратегическую значимость маршрутов Каспийского трубопроводного консорциума, Атырау - Самара и Махачкала - Новороссийск, которые играют важную роль в экспорте казахстанских углеводородов. За многолетний период эксплуатации эти направления доказали свою надежность, эффективность и экономическую целесообразность", - говорится в сообщении. Отмечается, что по итогам встречи участники подтвердили намерение продолжить совместную работу по развитию нефтетранспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала Казахстана и России. Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
казахстан
москва
самара
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, казахстан, москва, самара, николай токарев, транснефть, казмунайгаз, ктк
Нефть, РОССИЯ, КАЗАХСТАН, МОСКВА, САМАРА, Николай Токарев, Транснефть, Казмунайгаз, КТК
13:58 06.11.2026
 
"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку нефти по КТК

"Казмунайгаз" и "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по КТК

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
АЛМА-АТА, 6 ноя - ПРАЙМ. Нефтегазовый оператор Казахстана "Казмунайгаз" (КМГ) и российская "Транснефть" обсудили транспортировку казахстанской нефти по ключевым экспортным маршрутам, включая Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), сообщает пресс-служба КМГ.
Встреча председателя правления КМГ Асхата Хасенова и главы "Транснефти" Николая Токарева состоялась в Москве. Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества в сфере транспортировки и транзита нефти.
"Глава КМГ отметил стратегическую значимость маршрутов Каспийского трубопроводного консорциума, Атырау - Самара и Махачкала - Новороссийск, которые играют важную роль в экспорте казахстанских углеводородов. За многолетний период эксплуатации эти направления доказали свою надежность, эффективность и экономическую целесообразность", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам встречи участники подтвердили намерение продолжить совместную работу по развитию нефтетранспортной инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала Казахстана и России.
Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.
 
НефтьРОССИЯКАЗАХСТАНМОСКВАСАМАРАНиколай ТокаревТранснефтьКазмунайгазКТК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала