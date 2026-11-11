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Суд подтвердил взыскание 17 миллионов рублей с Citrix и Cloud

Суд подтвердил взыскание 17 миллионов рублей с Citrix и Cloud - 11.11.2026, ПРАЙМ

Суд подтвердил взыскание 17 миллионов рублей с Citrix и Cloud

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску "Транснефти" более 17 миллионов рублей солидарно с | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:42+0300

2026-11-11T13:42+0300

2026-11-11T13:42+0300

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску "Транснефти" более 17 миллионов рублей солидарно с американского разработчика программного обеспечения Citrix Systems, британской Cloud SG и столичного ООО "Инлайн МСП", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Суд в среду отклонил апелляционную жалобу российского ответчика на принятое в июле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу. Иностранные ответчики жалобы на решение не подавали. В исковом заявлении было заявлено требование о взыскании неосновательного обогащения в размере оплаченного истцом программного обеспечения Citrix, техническая поддержка которого была прекращена досрочно в марте 2022 года. Как считает истец, Citrix и Cloud совместно выступают стороной лицензионного соглашения с "Транснефтью", а у ООО "Инлайн МСП" трубопроводная компания непосредственно приобрела сертификаты техподдержки. Представители иностранных компаний заявили в суде первой инстанции, что у них не было договорных отношений с истцом, а юрист российского ответчика заявил, в частности, о пропуске срока исковой давности по требованиям к нему. Суд первой инстанции иск полностью удовлетворил. Изначально в сентябре 2024 года иск был подан только к этому ответчику. Позже суд привлек в качестве соответчиков Citrix System UK Limited (в настоящее время – Cloud SG UK Ltd) и ООО "Инлайн МСП". "Транснефть" в сентябре подала в суд сразу семь исков к американским производителям программного обеспечения - помимо Citrix это IBM, Cisco и Red Hat. IBM - производитель аппаратного и программного обеспечения. Компания работает более чем в 175 странах. Cisco Systems - компания, разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Red Hat - разработчик программного обеспечения на основе операционной системы Linux. Citrix Systems занимается программными решениями для виртуализации и облачных вычислений. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в России и за ее пределы.

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бизнес, нефть, москва, транснефть, ibm, cisco