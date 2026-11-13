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СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа - 13.11.2026, ПРАЙМ
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СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа
СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа - 13.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа
Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с государственной компанией Венесуэлы PDVSA о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа, пишет... | 13.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-13T21:33+0300
2026-11-13T21:33+0300
газ
нефть
венесуэла
колумбия
сша
pdvsa
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875221738.jpg?1794594838
МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с государственной компанией Венесуэлы PDVSA о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа, пишет Блумберг со ссылкой на заявление колумбийской компании. "Ecopetrol SA ведет переговоры о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа у Венесуэлы… с государственной компанией Petróleos de Venezuela SA" - передает агентство. Также Ecopetrol планирует запросить у PDVSA право на эксплуатацию 88-километрового колумбийского участка газопровода "Антонио Рикаурте", соединяющего Колумбию и Венесуэлу. Компания уже обратилась за необходимой лицензией к властям США, связанным с трубопроводом, пишет Блумберг, ссылаясь на заявление главы компании. В начале ноября Ecopetrol заявляла о намерении возобновить импорт газа из Венесуэлы. Ecopetrol является крупнейшей нефтяной компанией Колумбии и на 88,5% принадлежит государству.
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газ, нефть, венесуэла, колумбия, сша, pdvsa
Газ, Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, КОЛУМБИЯ, США, PDVSA
21:33 13.11.2026
 
СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа

Bloomberg: колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с государственной компанией Венесуэлы PDVSA о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа, пишет Блумберг со ссылкой на заявление колумбийской компании.
"Ecopetrol SA ведет переговоры о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа у Венесуэлы… с государственной компанией Petróleos de Venezuela SA" - передает агентство.
Также Ecopetrol планирует запросить у PDVSA право на эксплуатацию 88-километрового колумбийского участка газопровода "Антонио Рикаурте", соединяющего Колумбию и Венесуэлу. Компания уже обратилась за необходимой лицензией к властям США, связанным с трубопроводом, пишет Блумберг, ссылаясь на заявление главы компании.
В начале ноября Ecopetrol заявляла о намерении возобновить импорт газа из Венесуэлы.
Ecopetrol является крупнейшей нефтяной компанией Колумбии и на 88,5% принадлежит государству.
 
ГазНефтьВЕНЕСУЭЛАКОЛУМБИЯСШАPDVSA
 
 
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