https://1prime.ru/20261113/ecopetrol-875221738.html

СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа

СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа - 13.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с PDVSA о закупке газа

Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с государственной компанией Венесуэлы PDVSA о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа, пишет... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T21:33+0300

2026-11-13T21:33+0300

2026-11-13T21:33+0300

газ

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Колумбийская Ecopetrol ведет переговоры с государственной компанией Венесуэлы PDVSA о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа, пишет Блумберг со ссылкой на заявление колумбийской компании. "Ecopetrol SA ведет переговоры о заключении 10-летнего соглашения по закупке природного газа у Венесуэлы… с государственной компанией Petróleos de Venezuela SA" - передает агентство. Также Ecopetrol планирует запросить у PDVSA право на эксплуатацию 88-километрового колумбийского участка газопровода "Антонио Рикаурте", соединяющего Колумбию и Венесуэлу. Компания уже обратилась за необходимой лицензией к властям США, связанным с трубопроводом, пишет Блумберг, ссылаясь на заявление главы компании. В начале ноября Ecopetrol заявляла о намерении возобновить импорт газа из Венесуэлы. Ecopetrol является крупнейшей нефтяной компанией Колумбии и на 88,5% принадлежит государству.

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газ, нефть, венесуэла, колумбия, сша, pdvsa