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ФРП одобрил первые займы по новой лизинговой программе судов

ФРП одобрил первые займы по новой лизинговой программе судов - 13.11.2026, ПРАЙМ

ФРП одобрил первые займы по новой лизинговой программе судов

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил первые займы по новой лизинговой программе водного транспорта на 1,8 миллиарда рублей на строительство двух круизных... | 13.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-13T10:46+0300

2026-11-13T10:46+0300

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бизнес

россия

нижегородская область

антон алиханов

фрп

минпромторг

росагролизинг

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МОСКВА, 13 ноя - ПРАЙМ. Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил первые займы по новой лизинговой программе водного транспорта на 1,8 миллиарда рублей на строительство двух круизных теплоходов для Золотого кольца, рассказали РИА Новости в фонде. "Мы вместе с Минпромторгом России запустили программу "Лизинг судов", чтобы предоставить доступные и длинные средства на обновление флота на отечественных верфях. Первые два одобренных займа на 1,84 миллиарда рублей позволят построить круизные теплоходы для популярного туристического маршрута "Золотое кольцо", - сказал директор ФРП, заместитель председателя ВЭБ.РФ Роман Петруца, чьи слова приводятся пресс-службой фонда. "ФРП предоставит "Росагролизингу" по 921,5 миллиона рублей на каждое судно под 1% годовых сроком на 25 лет, покрыв порядка 97% затрат на их создание", - добавил он. Средства займа пойдут на строительство двух круизных речных теплоходов на верфях Нижегородской области. После завершения строительства "Росагролизинг" передаст новые трехпалубные теплоходы ПКС-180 нижегородской группе "Гама". Судно будет рассчитано на размещение до 180 пассажиров. На борту обустроят 74 каюты с индивидуальными санузлами, климат-контролем, ТВ и доступом к Wi-Fi. Инфраструктура для отдыха включает ресторан, бар, панорамный салон, спа-зону, солярий, тренажерный зал, детскую комнату и открытую солнечную палубу. В августе министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов объявил о запуске новой программы льготного лизинга гражданских морских и речных судов. Выдача займов предполагается через ФРП. Фонд создан в 2014 году по инициативе Минпромторга.

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бизнес, россия, нижегородская область, антон алиханов, фрп, минпромторг, росагролизинг