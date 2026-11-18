https://1prime.ru/20261118/tsian-875337442.html
"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры
"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры - 18.11.2026, ПРАЙМ
"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры
"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры, сообщил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев. | 18.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-18T15:42+0300
2026-11-18T15:42+0300
2026-11-18T15:42+0300
технологии
финансы
россия
калуга
рязанская область
циан
яндекс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875337442.jpg?1795005732
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры, сообщил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев.
Штатная работа сервисов "Циана" была нарушена в октябре после атак БПЛА на дата-центры "Яндекса" во Владимире, Калуге и Сасово в Рязанской области. В результате атак пострадало функционирование сервисов как самого "Яндекса", так и многих сторонних компаний, использовавших инфраструктуру IT-холдинга.
"Мы модифицировали стратегию работы с инфраструктурой, - сказал Григорьев.
Он пояснил, что теперь данные размещаются в большем числе различных облаков и увеличено количество зеркал. "Сейчас у нас максимальный уровень стабильности", - подчеркнул Григорьев.
калуга
рязанская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, финансы, россия, калуга, рязанская область, циан, яндекс
Технологии, Финансы, РОССИЯ, Калуга, Рязанская область, ЦИАН, Яндекс
МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры, сообщил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев.
Штатная работа сервисов "Циана" была нарушена в октябре после атак БПЛА на дата-центры "Яндекса" во Владимире, Калуге и Сасово в Рязанской области. В результате атак пострадало функционирование сервисов как самого "Яндекса", так и многих сторонних компаний, использовавших инфраструктуру IT-холдинга.
"Мы модифицировали стратегию работы с инфраструктурой, - сказал Григорьев.
Он пояснил, что теперь данные размещаются в большем числе различных облаков и увеличено количество зеркал. "Сейчас у нас максимальный уровень стабильности", - подчеркнул Григорьев.