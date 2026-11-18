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"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры

"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры - 18.11.2026, ПРАЙМ

"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры

"Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры, сообщил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев. | 18.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-18T15:42+0300

2026-11-18T15:42+0300

2026-11-18T15:42+0300

технологии

финансы

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калуга

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. "Циан" изменил стратегию работы с инфраструктурой после атак на дата-центры, сообщил на Дне инвестора гендиректор компании Дмитрий Григорьев. Штатная работа сервисов "Циана" была нарушена в октябре после атак БПЛА на дата-центры "Яндекса" во Владимире, Калуге и Сасово в Рязанской области. В результате атак пострадало функционирование сервисов как самого "Яндекса", так и многих сторонних компаний, использовавших инфраструктуру IT-холдинга. "Мы модифицировали стратегию работы с инфраструктурой, - сказал Григорьев. Он пояснил, что теперь данные размещаются в большем числе различных облаков и увеличено количество зеркал. "Сейчас у нас максимальный уровень стабильности", - подчеркнул Григорьев.

калуга

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технологии, финансы, россия, калуга, рязанская область, циан, яндекс