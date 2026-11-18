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Урановая зависимость: США придется закупать больше урана из России

Урановая зависимость: США придется закупать больше урана из России - 18.11.2026, ПРАЙМ

Урановая зависимость: США придется закупать больше урана из России

США со временем будут вынуждены увеличить закупки российского урана, несмотря на действующие санкции. Об этом 18 ноября заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, | 18.11.2026, ПРАЙМ

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уран

поставки урана

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. США со временем будут вынуждены увеличить закупки российского урана, несмотря на действующие санкции. Об этом 18 ноября заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, сообщает ProFinance. По словам Лихачева, он проинформировал президента Владимира Путина о состоянии российско-американского сотрудничества в атомной энергетике накануне саммита Россия–США–Китай, который пройдет 19 ноября с участием Дональда Трампа и Си Цзиньпина.В 2024 году Джо Байден подписал закон о запрете импорта низкообогащенного российского урана для атомных электростанций. Запрет должен был вступить в полную силу с 2028 года, но содержит исключения, позволяющие продолжать поставки до 2027-го. Лихачев отметил, что "фактические условия сотрудничества пока остаются неизменными", однако вопрос требует обсуждения и решения.Глава "Росатома" подчеркнул, что планы США по строительству новых АЭС к 2050 году создадут дополнительный спрос на уран, а также услуги по его переработке и обогащению. Он заявил:"Соединенным Штатам будет крайне сложно значительно увеличить свои мощности по производству электроэнергии без сотрудничества с нами. Мы обсуждаем это с американскими партнерами".По словам Лихачева, Путин был проинформирован об этом вопросе. Ранее президент России отмечал, что в 2025 году импорт российского урана в США превысил 1 миллиард евро.

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сша, алексей лихачев, росатом, владимир путин, дональд трамп, уран, поставки урана