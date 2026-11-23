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НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии возобновил работу

НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии возобновил работу - 23.11.2026, ПРАЙМ

НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии возобновил работу

Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Румынии в понедельник возобновил работу, сообщил глава профсоюза работников предприятия Адриан Негоицэ. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T20:48+0300

2026-11-23T20:48+0300

2026-11-23T20:48+0300

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КИШИНЕВ, 23 ноя - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Румынии в понедельник возобновил работу, сообщил глава профсоюза работников предприятия Адриан Негоицэ. Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Плоешти, один из крупнейших в Румынии, был остановлен с середины октября до конца ноября 2025 года для технического ремонта. Из-за санкций США завод оставался закрытым до сих пор. "Перекачка сырой нефти с нефтетерминала на нефтеперерабатывающий завод Petrotel-Lukoil Ploiești возобновилась в понедельник после совещания, состоявшегося сегодня утром в министерстве энергетики", - заявил Негоицэ журналистам. Он отметил, что в течение дня возникла техническая проблема, из-за которой работу завода пришлось прекратить на несколько часов, однако она была решена. США в конце октября прошлого года ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур. "Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.

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бизнес, нефть, сша, румыния, лукойл, роснефть, gunvor