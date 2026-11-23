https://1prime.ru/20261123/npz-875471330.html
НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии возобновил работу
НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии возобновил работу - 23.11.2026, ПРАЙМ
НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии возобновил работу
Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Румынии в понедельник возобновил работу, сообщил глава профсоюза работников предприятия Адриан Негоицэ. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:48+0300
2026-11-23T20:48+0300
2026-11-23T20:48+0300
бизнес
нефть
сша
румыния
лукойл
роснефть
gunvor
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875471330.jpg?1795456111
КИШИНЕВ, 23 ноя - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Румынии в понедельник возобновил работу, сообщил глава профсоюза работников предприятия Адриан Негоицэ.
Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Плоешти, один из крупнейших в Румынии, был остановлен с середины октября до конца ноября 2025 года для технического ремонта. Из-за санкций США завод оставался закрытым до сих пор.
"Перекачка сырой нефти с нефтетерминала на нефтеперерабатывающий завод Petrotel-Lukoil Ploiești возобновилась в понедельник после совещания, состоявшегося сегодня утром в министерстве энергетики", - заявил Негоицэ журналистам.
Он отметил, что в течение дня возникла техническая проблема, из-за которой работу завода пришлось прекратить на несколько часов, однако она была решена.
США в конце октября прошлого года ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
"Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.
сша
румыния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, нефть, сша, румыния, лукойл, роснефть, gunvor
Бизнес, Нефть, США, РУМЫНИЯ, Лукойл, Роснефть, Gunvor
КИШИНЕВ, 23 ноя - ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Румынии в понедельник возобновил работу, сообщил глава профсоюза работников предприятия Адриан Негоицэ.
Нефтеперерабатывающий завод Petrotel Lukoil в Плоешти, один из крупнейших в Румынии, был остановлен с середины октября до конца ноября 2025 года для технического ремонта. Из-за санкций США завод оставался закрытым до сих пор.
"Перекачка сырой нефти с нефтетерминала на нефтеперерабатывающий завод Petrotel-Lukoil Ploiești возобновилась в понедельник после совещания, состоявшегося сегодня утром в министерстве энергетики", - заявил Негоицэ журналистам.
Он отметил, что в течение дня возникла техническая проблема, из-за которой работу завода пришлось прекратить на несколько часов, однако она была решена.
США в конце октября прошлого года ввели санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних структур.
"Лукойл" заявил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем последняя заявила об отзыве предложения о покупке этих активов из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США.