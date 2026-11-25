https://1prime.ru/20261125/alekperov-875559316.html

Алекперов рассказал о росте производительности российских нефтяных месторождений

Алекперов рассказал о росте производительности российских нефтяных месторождений - 25.11.2026, ПРАЙМ

Алекперов рассказал о росте производительности российских нефтяных месторождений

Производительность российских нефтяных месторождений была увеличена с 12% до почти 60% за счет применения новых технологий, в том числе искусственного... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:47+0300

2026-11-25T20:47+0300

2026-11-25T20:47+0300

нефть

вагит алекперов

лукойл

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875559316.jpg?1795628846

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Производительность российских нефтяных месторождений была увеличена с 12% до почти 60% за счет применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. "Сегодня мы добываем уже на месторождениях, которые в 1970-1980 годы, 1990-е годы считались абсолютно нерентабельными, за счет применения новых технологий - искусственного интеллекта, химии. И мы подняли производительность наших месторождений с 12% до почти 60%, но еще 40% остается в Земле", - сказал он в эфире ИС "Вести". По словам Алекперова, в 1970-е годы, когда СССР продемонстрировал бурное развитие нефтяной промышленности, появилось мнение, что Западная Сибирь - это последняя нефтегазоносная провинция, открытая на Земле. "И все начали считать время, сколько осталось? Заканчивается Западно-Сибирская провинция, когда закончат арабские страны добывать нефть, и тогда отдача пластов была всего 12%... По тем темпам, в ближайшие 20 лет нефть должна была закончиться", - добавил он. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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нефть, вагит алекперов, лукойл