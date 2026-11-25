https://1prime.ru/20261125/alekperov-875559316.html
Алекперов рассказал о росте производительности российских нефтяных месторождений
Алекперов рассказал о росте производительности российских нефтяных месторождений - 25.11.2026, ПРАЙМ
Алекперов рассказал о росте производительности российских нефтяных месторождений
Производительность российских нефтяных месторождений была увеличена с 12% до почти 60% за счет применения новых технологий, в том числе искусственного... | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:47+0300
2026-11-25T20:47+0300
2026-11-25T20:47+0300
нефть
вагит алекперов
лукойл
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Производительность российских нефтяных месторождений была увеличена с 12% до почти 60% за счет применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.
"Сегодня мы добываем уже на месторождениях, которые в 1970-1980 годы, 1990-е годы считались абсолютно нерентабельными, за счет применения новых технологий - искусственного интеллекта, химии. И мы подняли производительность наших месторождений с 12% до почти 60%, но еще 40% остается в Земле", - сказал он в эфире ИС "Вести".
По словам Алекперова, в 1970-е годы, когда СССР продемонстрировал бурное развитие нефтяной промышленности, появилось мнение, что Западная Сибирь - это последняя нефтегазоносная провинция, открытая на Земле.
"И все начали считать время, сколько осталось? Заканчивается Западно-Сибирская провинция, когда закончат арабские страны добывать нефть, и тогда отдача пластов была всего 12%... По тем темпам, в ближайшие 20 лет нефть должна была закончиться", - добавил он.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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нефть, вагит алекперов, лукойл
Нефть, Вагит Алекперов, Лукойл
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Производительность российских нефтяных месторождений была увеличена с 12% до почти 60% за счет применения новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.
"Сегодня мы добываем уже на месторождениях, которые в 1970-1980 годы, 1990-е годы считались абсолютно нерентабельными, за счет применения новых технологий - искусственного интеллекта, химии. И мы подняли производительность наших месторождений с 12% до почти 60%, но еще 40% остается в Земле", - сказал он в эфире ИС "Вести".
По словам Алекперова, в 1970-е годы, когда СССР продемонстрировал бурное развитие нефтяной промышленности, появилось мнение, что Западная Сибирь - это последняя нефтегазоносная провинция, открытая на Земле.
"И все начали считать время, сколько осталось? Заканчивается Западно-Сибирская провинция, когда закончат арабские страны добывать нефть, и тогда отдача пластов была всего 12%... По тем темпам, в ближайшие 20 лет нефть должна была закончиться", - добавил он.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.