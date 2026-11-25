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В КБР восстанавливают энергоснабжение, нарушенное из-за аварии на Эльбрусе

В КБР восстанавливают энергоснабжение, нарушенное из-за аварии на Эльбрусе - 25.11.2026, ПРАЙМ

В КБР восстанавливают энергоснабжение, нарушенное из-за аварии на Эльбрусе

Специалисты восстанавливают нарушенное после повреждения опоры линии электропередачи энергоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, оставившее без... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T18:21+0300

2026-11-25T18:21+0300

2026-11-25T18:21+0300

кабардино-балкария

эльбрус

мчс

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НАЛЬЧИК, 25 ноя – ПРАЙМ. Специалисты восстанавливают нарушенное после повреждения опоры линии электропередачи энергоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, оставившее без света около 1,6 тысячи абонентов в трех селах, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. В понедельник ведомство сообщило об ожидаемых в течение трех дней в горах и предгорьях республики сильном ветре и снеге. В среду из-за ветра закрыты все очереди канатной дороги на Эльбрусе, в горах объявлена лавиноопасность. Высота снега в пунктах наблюдения на горе Чегет составляет 102 сантиметра, а в Терсколе - 41 сантиметр. "В 16.05 мск в среду поступило сообщение о повреждении высоковольтной опоры ЛЭП между поляной Нарзанов и поселком Байдаево. По уточненной информации наклонился высоковольтный металлический столб, проводятся работы по его выравниванию", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в результате аварии без электроснабжения остались 1590 абонентов в селениях Тегенекли, Байдаево и Терскол. "На месте задействованы бригады энергетиков "Россети-Северный Кавказ" в количестве 20 человек и семь единиц техники", - добавили в МЧС.

кабардино-балкария

эльбрус

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кабардино-балкария, эльбрус, мчс