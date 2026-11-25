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Новак назвал долю "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России
Новак назвал долю "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России - 25.11.2026, ПРАЙМ
Новак назвал долю "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России
Доля "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России составляет примерно 15%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T20:01+0300
2026-11-25T20:01+0300
2026-11-25T20:01+0300
нефть
россия
александр новак
лукойл
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875558055.jpg?1795626119
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доля "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России составляет примерно 15%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня эта компания занимает примерно 15% от общего объема добычи, переработки нефти в нашей стране", - сказал он в эфире ИС "Вести.
Новак добавил, что "Лукойл" внес огромный вклад в создание и развитие современного российского топливно-энергетического комплекса.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
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нефть, россия, александр новак, лукойл
Нефть, РОССИЯ, Александр Новак, Лукойл
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доля "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России составляет примерно 15%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сегодня эта компания занимает примерно 15% от общего объема добычи, переработки нефти в нашей стране", - сказал он в эфире ИС "Вести.
Новак добавил, что "Лукойл" внес огромный вклад в создание и развитие современного российского топливно-энергетического комплекса.
"Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.