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Новак назвал долю "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России

Новак назвал долю "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России - 25.11.2026, ПРАЙМ

Новак назвал долю "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России

Доля "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России составляет примерно 15%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T20:01+0300

2026-11-25T20:01+0300

2026-11-25T20:01+0300

нефть

россия

александр новак

лукойл

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Доля "Лукойла" в добыче и переработке нефти в России составляет примерно 15%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Сегодня эта компания занимает примерно 15% от общего объема добычи, переработки нефти в нашей стране", - сказал он в эфире ИС "Вести. Новак добавил, что "Лукойл" внес огромный вклад в создание и развитие современного российского топливно-энергетического комплекса. "Лукойл" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.

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нефть, россия, александр новак, лукойл