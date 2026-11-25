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В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов дальнего следования
В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов дальнего следования - 25.11.2026, ПРАЙМ
В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов дальнего следования
Пассажирские поезда дальнего следования в Рязанской области следуют через участок Денежниково - Хрущево с ограничением скорости из-за непогоды, на данный момент | 25.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-25T11:04+0300
2026-11-25T11:04+0300
2026-11-25T11:04+0300
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рязанская область
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федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские поезда дальнего следования в Рязанской области следуют через участок Денежниково - Хрущево с ограничением скорости из-за непогоды, на данный момент задерживаются 35 поездов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерней структуре РЖД).
Накануне Московская железная дорога сообщала об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на этом участке.
"Из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области поезда дальнего следования следуют через участок Денежниково — Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. В настоящее время в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования", - говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что максимальное время опоздания составляет 11 часов.
В ФПК также сообщили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Кроме того, пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", - добавляется в сообщении.
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бизнес, россия, рязанская область, ржд, федеральная пассажирская компания, фпк
Бизнес, РОССИЯ, Рязанская область, РЖД, Федеральная пассажирская компания, ФПК
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские поезда дальнего следования в Рязанской области следуют через участок Денежниково - Хрущево с ограничением скорости из-за непогоды, на данный момент задерживаются 35 поездов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерней структуре РЖД).
Накануне Московская железная дорога сообщала об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на этом участке.
"Из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области поезда дальнего следования следуют через участок Денежниково — Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. В настоящее время в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования", - говорится в сообщении РЖД.
Отмечается, что максимальное время опоздания составляет 11 часов.
В ФПК также сообщили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Кроме того, пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием.
"Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", - добавляется в сообщении.