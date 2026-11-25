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В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов дальнего следования

В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов дальнего следования - 25.11.2026, ПРАЙМ

В Рязанской области из-за непогоды задерживаются 35 поездов дальнего следования

Пассажирские поезда дальнего следования в Рязанской области следуют через участок Денежниково - Хрущево с ограничением скорости из-за непогоды, на данный момент | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T11:04+0300

2026-11-25T11:04+0300

2026-11-25T11:04+0300

бизнес

россия

рязанская область

ржд

федеральная пассажирская компания

фпк

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские поезда дальнего следования в Рязанской области следуют через участок Денежниково - Хрущево с ограничением скорости из-за непогоды, на данный момент задерживаются 35 поездов, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерней структуре РЖД). Накануне Московская железная дорога сообщала об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на этом участке. "Из-за ухудшения погодных условий в Рязанской области поезда дальнего следования следуют через участок Денежниково — Хрущево Московской железной дороги с ограничением скорости. В настоящее время в пути задерживаются 35 поездов дальнего следования", - говорится в сообщении РЖД. Отмечается, что максимальное время опоздания составляет 11 часов. В ФПК также сообщили, что сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Кроме того, пассажиры поездов, задержанных более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием. "Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД", - добавляется в сообщении.

рязанская область

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бизнес, россия, рязанская область, ржд, федеральная пассажирская компания, фпк