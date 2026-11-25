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Несколько поездов отправятся позже из Москвы из-за погоды в Рязанской области

Несколько поездов отправятся позже из Москвы из-за погоды в Рязанской области - 25.11.2026, ПРАЙМ

Несколько поездов отправятся позже из Москвы из-за погоды в Рязанской области

Шесть пассажирских поездов отправятся с конечных станций, в основном из Москвы, в среду позднее из-за последствий разгула стихии в Рязанской области, следует из | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T12:47+0300

2026-11-25T12:47+0300

2026-11-25T12:52+0300

бизнес

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москва

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воронеж

федеральная пассажирская компания

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов отправятся с конечных станций, в основном из Москвы, в среду позднее из-за последствий разгула стихии в Рязанской области, следует из сообщения Федеральной пассажирской компании (ФПК, дочерней структуры РЖД). "В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Рязанской области 25 ноября изменяется время отправления поездов с начальных станций: № 4 Москва - Кисловодск... № 240 Москва - Воронеж... № 12 Москва - Анапа... № 239 Воронеж - Москва... № 238 Москва - Воронеж... № 131 Москва - Орск...", - говорится в сообщении. Отмечается, что обо всех изменениях пассажиров информируют по смс. Накануне Московская железная дорога сообщала об ухудшении погодных условий и падениях деревьев на участке Денежниково — Хрущево. Ранее в среду ФПК также отметило, что пассажирские поезда дальнего следования в Рязанской области следуют через этот участок с ограничением скорости и задерживаются.

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