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Алекперов: Мировой рынок стабилен благодаря российской нефти

Алекперов: Мировой рынок стабилен благодаря российской нефти - 25.11.2026, ПРАЙМ

Алекперов: Мировой рынок стабилен благодаря российской нефти

Мировой рынок стабилен благодаря российской нефти, Россия должна продолжить экономически эффективно разрабатывать свои месторождения, заявил основатель... | 25.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-25T19:55+0300

2026-11-25T19:55+0300

2026-11-25T19:55+0300

нефть

россия

вагит алекперов

лукойл

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Мировой рынок стабилен благодаря российской нефти, Россия должна продолжить экономически эффективно разрабатывать свои месторождения, заявил основатель российской нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов. "Функции России как одной из крупнейших нефтедобывающих стран особенные. Мы несем гарантии энергетической безопасности не только за свою родину, но и за энергетическую безопасность ближайших к нам стран и наших партнеров. Рынок сегодня, благодаря нашей нефти, стабилен. Поэтому наша страна должна продолжить экономически эффективно разрабатывать свои месторождения", - сказал он в эфире ИС "Вести". Алекперов отметил, что создание вертикально интегрированных компаний, которые объединили и геологоразведку, и добычу, и переработку, и продажу продукции, дало стимул развитию нефтяной промышленности России. "Мы добывали 350 миллионов тонн нефти - вся страна - в 1994-1996 годах. Сегодня мы добываем более 500. Чья заслуга это? Заслуга вертикально интегрированных компаний и той политики, которую страна начала реализовывать, стабильно реализовывать после 2000-го года", - отметил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, россия, вагит алекперов, лукойл