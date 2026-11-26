https://1prime.ru/20261126/alekperov-875567876.html
Алекперов назвал Гайану уникальным открытием для Западного полушария
Алекперов назвал Гайану уникальным открытием для Западного полушария - 26.11.2026, ПРАЙМ
Алекперов назвал Гайану уникальным открытием для Западного полушария
Гайана - это уникальное открытие, которое дает возможность Западному полушарию добывать большое количество нефти, заявил основатель компании "Лукойл" Вагит... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T08:18+0300
2026-11-26T08:18+0300
2026-11-26T08:18+0300
нефть
гайана
ормузский пролив
вагит алекперов
лукойл
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Гайана - это уникальное открытие, которое дает возможность Западному полушарию добывать большое количество нефти, заявил основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.
"На глобальном рынке сегодня происходят эксцессы, это и Ормузский пролив, и ограничивается подача нефти клиентам. Но это и новое открытие: Гайана – это уникальное открытие, которое сегодня даст возможность Западному полушарию добывать большое количество нефти. Это сегодня новые технологии, новые металлы", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Также, по его словам, на глобальном рынке нефти сегодня есть не только сложности, но и ряд преимуществ.
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нефть, гайана, ормузский пролив, вагит алекперов, лукойл
Нефть, ГАЙАНА, Ормузский пролив, Вагит Алекперов, Лукойл
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Гайана - это уникальное открытие, которое дает возможность Западному полушарию добывать большое количество нефти, заявил основатель компании "Лукойл" Вагит Алекперов.
"На глобальном рынке сегодня происходят эксцессы, это и Ормузский пролив, и ограничивается подача нефти клиентам. Но это и новое открытие: Гайана – это уникальное открытие, которое сегодня даст возможность Западному полушарию добывать большое количество нефти. Это сегодня новые технологии, новые металлы", - сказал он в интервью ИС "Вести".
Также, по его словам, на глобальном рынке нефти сегодня есть не только сложности, но и ряд преимуществ.