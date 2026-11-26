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Бразилия выразила возмущение рекомендацией США ввести новые пошлины

Бразилия выразила возмущение рекомендацией США ввести новые пошлины - 26.11.2026, ПРАЙМ

Бразилия выразила возмущение рекомендацией США ввести новые пошлины

Бразилия выразила возмущение рекомендацией торгового представительства США ввести новые пошлины на импорт бразильских самолетов и сахара, заявив, что... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T01:22+0300

2026-11-26T01:22+0300

2026-11-26T01:22+0300

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МЕХИКО, 26 ноя - ПРАЙМ. Бразилия выразила возмущение рекомендацией торгового представительства США ввести новые пошлины на импорт бразильских самолетов и сахара, заявив, что рассматривает возможность ответных мер, говорится в заявлении секретариата по коммуникациям президента страны. "Бразилия выражает возмущение решением управления торгового представителя США рекомендовать введение новых пошлин на импорт самолетов и сахара", - говорится в заявлении. Бразильские власти подчеркнули, что более года добросовестно участвуют в переговорах по статье 301 американского закона о торговле 1974 года. 21 августа президенты Луис Инасиу Лула да Силва и Дональд Трамп провели телефонный разговор и договорились создать двустороннюю рабочую группу по торговым вопросам. Согласно тексту заявления, в конце августа министры иностранных дел и развития, промышленности и торговли Бразилии провели онлайн-встречу с торговым представителем США Джеймисоном Гриром, который пообещал направить условия возможного экономического и торгового соглашения между странами. 30 сентября состоялась еще одна встреча в очном формате, однако эти условия до сих пор не были переданы, несмотря на неоднократные запросы Бразилии. В бразильском правительстве отметили, что новая рекомендация США, очевидно, направлена на оказание давления на Бразилию с целью изменения национальных регуляторных мер, связанных, в частности, с платежной системой PIX, цифровой торговлей и преференциальными соглашениями. Бразильская сторона назвала одностороннее решение управления торгового представителя США неприемлемым в рамках продолжающихся двусторонних переговоров и заявила, что не намерена уступать подобным угрозам. В Бразилиа заявили, что намерены продолжать искать договорное решение, однако не исключают обращения в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) и принятия ответных мер в случае применения, "незаконных и несправедливых пошлин в отношении бразильских товаров".

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нефть, бизнес, сша, бразилия, лула да силва, дональд трамп, вто