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В Эльбрусском районе КБР восстановили нарушенное энергоснабжение
В Эльбрусском районе КБР восстановили нарушенное энергоснабжение - 26.11.2026, ПРАЙМ
В Эльбрусском районе КБР восстановили нарушенное энергоснабжение
Специалисты восстановили нарушенное после повреждения опоры линии электропередачи энергоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, которое оставило без... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T09:28+0300
2026-11-26T09:28+0300
2026-11-26T09:28+0300
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кабардино-балкария
эльбрус
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НАЛЬЧИК, 26 ноя – ПРАЙМ. Специалисты восстановили нарушенное после повреждения опоры линии электропередачи энергоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, которое оставило без света почти 1,6 тысячи абонентов в трех селах, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
В среду днем в Эльбрусском районе из-за сильного ветра и снегопада была повреждена высоковольтная опора ЛЭП между поляной Нарзанов и поселком Байдаево. В результате аварии без электроснабжения остались 1 590 абонентов в селениях Тегенекли, Байдаево и Терскол.
"Электроснабжение в Эльбрусском районе восстановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах участвовали 20 человек и семь единиц техники.
Непогода в горах КБР продолжается с понедельника. В среду из-за ветра были закрыты все очереди канатной дороги на Эльбрусе, в горах выше 2 тысяч метров объявлена лавиноопасность. Высота снега в пунктах наблюдения на горе Чегет составляет 102 сантиметра, а в Терсколе - 41 сантиметр.
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россия, кабардино-балкария, эльбрус, мчс
РОССИЯ, Кабардино-Балкария, Эльбрус, МЧС
НАЛЬЧИК, 26 ноя – ПРАЙМ. Специалисты восстановили нарушенное после повреждения опоры линии электропередачи энергоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, которое оставило без света почти 1,6 тысячи абонентов в трех селах, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
В среду днем в Эльбрусском районе из-за сильного ветра и снегопада была повреждена высоковольтная опора ЛЭП между поляной Нарзанов и поселком Байдаево. В результате аварии без электроснабжения остались 1 590 абонентов в селениях Тегенекли, Байдаево и Терскол.
"Электроснабжение в Эльбрусском районе восстановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работах участвовали 20 человек и семь единиц техники.
Непогода в горах КБР продолжается с понедельника. В среду из-за ветра были закрыты все очереди канатной дороги на Эльбрусе, в горах выше 2 тысяч метров объявлена лавиноопасность. Высота снега в пунктах наблюдения на горе Чегет составляет 102 сантиметра, а в Терсколе - 41 сантиметр.