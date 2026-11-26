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В Эльбрусском районе КБР восстановили нарушенное энергоснабжение

В Эльбрусском районе КБР восстановили нарушенное энергоснабжение - 26.11.2026, ПРАЙМ

В Эльбрусском районе КБР восстановили нарушенное энергоснабжение

Специалисты восстановили нарушенное после повреждения опоры линии электропередачи энергоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, которое оставило без... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T09:28+0300

2026-11-26T09:28+0300

2026-11-26T09:28+0300

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кабардино-балкария

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НАЛЬЧИК, 26 ноя – ПРАЙМ. Специалисты восстановили нарушенное после повреждения опоры линии электропередачи энергоснабжение в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, которое оставило без света почти 1,6 тысячи абонентов в трех селах, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону. В среду днем в Эльбрусском районе из-за сильного ветра и снегопада была повреждена высоковольтная опора ЛЭП между поляной Нарзанов и поселком Байдаево. В результате аварии без электроснабжения остались 1 590 абонентов в селениях Тегенекли, Байдаево и Терскол. "Электроснабжение в Эльбрусском районе восстановлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работах участвовали 20 человек и семь единиц техники. Непогода в горах КБР продолжается с понедельника. В среду из-за ветра были закрыты все очереди канатной дороги на Эльбрусе, в горах выше 2 тысяч метров объявлена лавиноопасность. Высота снега в пунктах наблюдения на горе Чегет составляет 102 сантиметра, а в Терсколе - 41 сантиметр.

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россия, кабардино-балкария, эльбрус, мчс