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"Лукойл" ежегодно инвестирует 10 миллиардов долларов в российские проекты

"Лукойл" ежегодно инвестирует 10 миллиардов долларов в российские проекты - 26.11.2026, ПРАЙМ

"Лукойл" ежегодно инвестирует 10 миллиардов долларов в российские проекты

"Лукойл" развивает направления геологоразведки, газохимии, а также машиностроения, ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие... | 26.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-26T11:14+0300

2026-11-26T11:14+0300

2026-11-26T11:34+0300

нефть

вагит алекперов

лукойл

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" развивает направления геологоразведки, газохимии, а также машиностроения, ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие российских проектов, заявил ее основатель Вагит Алекперов. "Ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие наших российских проектов", - сказал он в интервью ИС "Вести". По его словам, для развития компании сегодня на первый план становится геологоразведка и наращивание запасов нефти для того, чтобы обеспечить необходимый объем добычи энергоресурса. "Второе — это развитие газохимии. Мы сегодня уже инвестируем в газохимические комплексы, которые позволят получать продукцию, которая сегодня востребована на мировом рынке. Это развитие сегодня новых проектов, связанных в том числе с машиностроением", - добавил Алекперов. По его словам, компания будет развиваться и не будет чисто нефтяной или нефтегазовой. "Компания будет построена по сложному образу. Она будет заниматься и параллельным бизнесом. То есть, это будет такая крупная вертикально интегрированная компания, но с элементами бизнеса, который ей необходим для своего развития", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, вагит алекперов, лукойл