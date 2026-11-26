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"Лукойл" ежегодно инвестирует 10 миллиардов долларов в российские проекты
"Лукойл" ежегодно инвестирует 10 миллиардов долларов в российские проекты - 26.11.2026, ПРАЙМ
"Лукойл" ежегодно инвестирует 10 миллиардов долларов в российские проекты
"Лукойл" развивает направления геологоразведки, газохимии, а также машиностроения, ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие... | 26.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-26T11:14+0300
2026-11-26T11:14+0300
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нефть
вагит алекперов
лукойл
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" развивает направления геологоразведки, газохимии, а также машиностроения, ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие российских проектов, заявил ее основатель Вагит Алекперов. "Ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие наших российских проектов", - сказал он в интервью ИС "Вести". По его словам, для развития компании сегодня на первый план становится геологоразведка и наращивание запасов нефти для того, чтобы обеспечить необходимый объем добычи энергоресурса. "Второе — это развитие газохимии. Мы сегодня уже инвестируем в газохимические комплексы, которые позволят получать продукцию, которая сегодня востребована на мировом рынке. Это развитие сегодня новых проектов, связанных в том числе с машиностроением", - добавил Алекперов. По его словам, компания будет развиваться и не будет чисто нефтяной или нефтегазовой. "Компания будет построена по сложному образу. Она будет заниматься и параллельным бизнесом. То есть, это будет такая крупная вертикально интегрированная компания, но с элементами бизнеса, который ей необходим для своего развития", - заключил он.
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нефть, вагит алекперов, лукойл
Нефть, Вагит Алекперов, Лукойл
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. "Лукойл" развивает направления геологоразведки, газохимии, а также машиностроения, ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие российских проектов, заявил ее основатель Вагит Алекперов.
"Ежегодно компания инвестирует около 10 миллиардов долларов в развитие наших российских проектов", - сказал он в интервью ИС "Вести".
По его словам, для развития компании сегодня на первый план становится геологоразведка и наращивание запасов нефти для того, чтобы обеспечить необходимый объем добычи энергоресурса.
"Второе — это развитие газохимии. Мы сегодня уже инвестируем в газохимические комплексы, которые позволят получать продукцию, которая сегодня востребована на мировом рынке. Это развитие сегодня новых проектов, связанных в том числе с машиностроением", - добавил Алекперов.
По его словам, компания будет развиваться и не будет чисто нефтяной или нефтегазовой.
"Компания будет построена по сложному образу. Она будет заниматься и параллельным бизнесом. То есть, это будет такая крупная вертикально интегрированная компания, но с элементами бизнеса, который ей необходим для своего развития", - заключил он.