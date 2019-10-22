МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Цены на нефть обеих марок подскочили после сообщения СМИ о том, что страны ОПЕК+ могут рассмотреть возможность дополнительного сокращения добычи нефти на декабрьском заседании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,78% — до 60,01 доллара за баррель, стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2%, до 54,58 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают сообщение агентства Рейтер со ссылкой на источники о том, что страны ОПЕК и их союзники рассмотрят вопрос об углублении сокращения добычи нефти на следующей встрече в декабре на фоне усилившихся опасений относительно слабого роста спроса на сырье в 2020 году. Источники отметили, что спрос на нефть в 2020 году может оказаться под влиянием торгового напряжения между США и Китаем.

В сообщении также отмечается, что Саудовская Аравия в первую очередь хочет сосредоточиться на том, чтобы все участники сделки ОПЕК+ выполнили свои обязательства, в том числе Ирак и Нигерия.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, на первое полугодие 2019 года сокращение добычи было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. А в июле участники ОПЕК+ пролонгировали договоренности на тех же условиях еще на девять месяцев — до апреля 2020 года.