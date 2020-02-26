МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Стоимость нефти уверенно растет после публикации статданных по запасам нефти в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.50 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растет на 0,41%, до 54,45 доллара за баррель, стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,86%, до 50,33 доллара за баррель.

Трейдеры обратили внимание на данные минэнерго США по запасам нефти в стране. Несмотря на то, что коммерческие запасы сырья увеличились на 500 тысяч баррелей, или на 0,1%, до 443,3 миллиона баррелей, запасы бензина и дистилляторов уменьшились сильнее прогнозов.

Так, запасы бензина опустились на 2,7 миллиона баррелей вместо ожидаемых 2,1 миллиона, а запасы дистилляторов — на 2,1 миллиона баррелей против прогноза в 1,7 миллиона баррелей.

Поддержку стоимости нефти также оказывает возвращение рисковых настроений после двух дней падения нефтяных цен из-за рисков сокращения спроса на фоне ситуации с коронавирусом. При этом опасения вокруг спроса немного ослабли после сообщений СМИ о том, что встреча ОПЕК+ состоится в Вене несмотря на риски вокруг распространения заболевания.