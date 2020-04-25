МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "Лукойл" может работать в РФ при цене и 9 долларов, и 11 долларов за баррель, заявил глава компании Вагит Алекперов.

"Мы можем достаточно комфортно работать на территории России и при цене 9, и 11 долларов", — сказал Алекперов в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на канале "Россия 1".

По его словам, рынок нефти благодаря усилиям стран сбалансируется в течение 2020 — первой половине 2021 года.

"Те усилия, которые прикладывает наша страна, вместе с саудитами, и то, что подключились Соединенные Штаты к решению этой проблемы сегодня, конечно, это приведет к тому, что рынок будет отрегулирован. Он будет сбалансирован, в течение, конечно, 2020-го — первой половины 2021-го года", — отметил Алекперов.