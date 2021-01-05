МИНСК, 5 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост на сообщениях о договоренности России и Саудовской Аравии не менять условия сделки ОПЕК+ в феврале и не наращивать добычу, свидетельствуют данные торгов. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

По состоянию на 18.46 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,6% — до 52,93 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 4,35%, до 49,69 доллара за баррель.

Ускорению роста котировок способствовали сообщения, пусть пока и со ссылкой на источники, о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. Как написало издание The Wall Street Journal, страны договорились сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти.

Вечером в понедельник прошло заседание всех стран ОПЕК+ по вопросу об уровне добычи нефти альянса в феврале. Однако консенсус не был достигнут, и продолжение встречи было назначено на вторник. Разночтения ОПЕК: оптимизм на фоне локдаунов

Аналитики JBC Energy отмечают, что на протяжении большей части последнего квартала стимулы для роста нефтяной рынок получал благодаря "практичному подходу ОПЕК+" к снижению добычи нефти и снижению ее запасов в мире.

Оптимизм вокруг восстановления экономики на фоне начала вакцинации в мире, а также ожидания сохранения стимулирующей политики мировых центробанков продолжают поддерживать спрос на рисковые активы. Это также отражается на перспективах спроса на нефть, поскольку участники торгов ожидают скорого снятия карантинных ограничений.