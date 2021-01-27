МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть по-прежнему растут в среду вечером на фоне публикации данных минэнерго США о снижении запасов этого сырья в стране до минимума с марта, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.25 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,56%, до 55,95 доллара за баррель, мартовских — на 0,59%, до 55,97 доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,99%, до 53,13 доллара за баррель. Путин назвал пример продуктивного сотрудничества на рынке нефти

Инвесторы обратили внимание на данные управления энергетической информации минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю сократились самыми быстрыми темпами с июля и составили 476,7 миллиона баррелей, что также стало минимумом с марта.

При этом нефть уже днём дорожала примерно теми же темпами — на ожидании снижения этих запасов.

Инвесторы также продолжают следить за распространением нового коронавируса в мире. По данным университета Джонса Хопкинса, за все время выявлено уже более 100 миллионов случаев инфицирования им.

Трейдеры не исключают, что новые возможные в связи с этим социально-экономические ограничения будут препятствовать восстановлению экономики в целом и спроса на сырье в частности. Этим и можно объяснить относительно невысокие темпы роста цен сегодня.

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