МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 27 января, снизились на 9,9 миллиона баррелей, или на 2%, и достигли 476,7 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

По данным минэнерго, такое снижение является сильнейшим с марта 2020 года. Банк России нарастил запасы золота в 2020 году

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, наоборот, роста показателя на 0,43 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 22 января, снизилась на 0,1 миллиона баррелей в день, составив в среднем 10,9 миллиона баррелей в день, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки.

В январе 2020 года добыча нефти в стране составляла в среднем 12,755 миллиона баррелей в сутки, в феврале — 12,746 миллиона, в марте — 12,737 миллиона, в апреле — 12,01 миллиона, в мае — 10,019 миллиона, в июне — 10,442 миллиона, в июле — 10,973 миллиона, в августе — 10,584 миллиона, в сентябре — 10,861 миллиона баррелей сутки, в октябре — 10,419 миллиона. Эксперт рассказал, будет ли резкий рост цен на бензин

В 2019 году показатель в среднем составлял 12,248 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По предварительным данным, добыча нефти в ноябре составила 11,01 миллиона баррелей в день, в декабре — 10,99 миллиона.

Минэнерго США 12 января сохранило прогноз средней добычи нефти в стране в 2021 году на уровне в 11,1 миллиона баррелей в сутки и спрогнозировало добычу в 11,49 миллиона баррелей в день в 2022 году. Добыча нефти в стране в 2020 году составила в среднем 11,29 миллиона баррелей в сутки.

Минэнерго США сообщило, что запасы дистиллятов в США уменьшились на 0,815 млн баррелей до 162,847 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 2,469 млн баррелей до 247,686 млн баррелей.

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