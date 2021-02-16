МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Федеральный бюджет сведён в рублях. Расходы, в том числе социальные, рассчитываются в рублях. Экспорт энергоносителей – в долларах. Расходы экспортеров – в рублях. При ослаблении рубля выручка в рублёвом эквиваленте увеличивается, а расходы нет, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов.

"То же самое происходит и с бюджетом, так как наполнение бюджета происходит главным образом за счет налогообложения экспортёров энергоносителей и другого сырья. Также есть интересы финансовых организаций и участников финансового рынка, которые играют на ослаблении рубля. То есть группа интересантов экспортерами и бюджетом не ограничивается", — пояснил эксперт.

Не только в доллар. Как собрать сбалансированный валютный портфель главная опасность крепкого рубля – снижение конкурентоспособности экспортеров на зарубежных рынках.

При этом какого-то "идеального" соотношения курса рубля с долларом и евро нет, говорит он. Ведь курс – это в первую очередь индикатор, а не инструмент. Когда индикатор превращают в очень грубый инструмент, а не тонкую настройку, в интересах узкой группы, это чревато потерями для всей экономики и общества. Особенно в долгосрочном периоде.

"В короткие сроки некоторые игроки, вероятно, и могут выиграть. Но потом всему обществу придётся расплачиваться за это превращение инструмента тонкой настройки в кувалду", — заключил Петухов.

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