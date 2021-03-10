МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Данные о резком увеличении запасов нефти в США до максимального с середины декабря значения пока не может сломить склонности нефтяных цен к росту, начавшемуся днём, свидетельствуют данные торгов. Новак заявил о восстановлении добычи нефти в России в апреле

По состоянию на 18.45 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,58%, до 67,91 доллара, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 64,41 доллара за баррель.

Ранее в среду минэнерго США сообщило о росте запасов нефти за минувшую неделю на 13,8 миллиона баррелей в сутки, до 498,4 миллиона. Рост отмечается уже четвертую неделю подряд, при этом за неделю, завершившуюся 26 февраля, запасы нефти в стране выросли рекордными за всю историю наблюдений темпами.

Но инвесторы продолжают высоко оценивать перспективы спроса на нефть в мире после неожиданного решения ОПЕК+ неделю назад о сохранении добычи нефти альянсом на текущем уровне.

"ОПЕК+ в этом году держит рынок более жестко, чем мы ожидали", — считает сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп (Bjarne Schieldrop), чье мнение приводит агентство Блумберг.