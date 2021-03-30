МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. При покупке ценных бумаг вы должны сразу обозначить для себя ориентировочные цели по доходности. Помимо этого, важно выставить уровень стоп-приказа — то есть выбрать уровень цены, по достижению которой ваша позиция автоматически закроется, дабы не допустить большего убытка, рассказала агентству "Прайм" глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Финансист рассказал, когда инвестор рискует лишиться всего

"Ещё одной причиной для продажи акций являются внутренние события в компании — аварии на производстве, изменение дивидендной политики. Или отчетность: если несколько кварталов подряд плохие отчеты или же появляются сообщения об убытках, превышающих прибыль за весь прошлый год, бумагу лучше продать", — считает эксперт.

Также важно учитывать, что акции некоторых компаний переоценены. Например, Tesla. В ноябре прошлого года, по данным Macrotrends, показатель P/E компании, отражающий соотношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, составлял 1002,55. Это говорит о том, что акции Tesla сильно перекуплены. И сейчас Tesla по-прежнему торгуется с завышенными ставками P/Е. В случае роста спроса на электрокары компания сможет достичь показателей, а в случае просадки этой ниши инвесторы могут потерять прибыль, поясняет она. Призрак пузыря. Почему ждут обвала на фондовом рынке

Исходя из всего перечисленного нужно выходить из позиции, так как не всегда целесообразно дальше держать конкретные ценные бумаги.

Предвестниками обвала фондового рынка могут послужить следующие факторы: рост ключевых ставок, общий оптимизм на рынке, санкционные и торговые войны, эпидемии и сырьевые кризисы, заключила Тарасова.

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